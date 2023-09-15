Muğla'da Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 400 Ton Limon İhalesi
Muğla'da bulunan Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurtları Müdürlüğü, bu yıl üretimi yapılan yaklaşık 400 ton limonu ihale ile satışa sunuyor. İhaleye katılmak isteyenler, ihale dokümanı ve teknik şartnameleri ücretsiz olarak temin edebilecekler. İhale, 27 Eylül tarihinde Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü binasında gerçekleştirilecek.
Muğla'da Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurtları Müdürlüğü, bu yıl üretimi yapılan yaklaşık 400 ton limonu dalından ihale ile satışa sunuyor.
İhaleye katılmak isteyenler, ihale dokümanı ile teknik şartnameleri, Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İhale Komisyonu'ndan ücretsiz temin edilebilecek.
Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü binası toplantı salonunda yapılacak ihale, 27 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Enterdonate limonunun kilogramı 6 lira 65 kuruştan ihaleye çıkarılacak.