Muğla'da Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 400 Ton Limon İhalesi

Muğla'da bulunan Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurtları Müdürlüğü, bu yıl üretimi yapılan yaklaşık 400 ton limonu ihale ile satışa sunuyor. İhaleye katılmak isteyenler, ihale dokümanı ve teknik şartnameleri ücretsiz olarak temin edebilecekler. İhale, 27 Eylül tarihinde Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü binasında gerçekleştirilecek.