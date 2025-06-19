Muğla'da Çilek Hasadı Üreticilerin Yüzünü Güldürdü

Muğla'da Çilek Hasadı Üreticilerin Yüzünü Güldürdü
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Muğla'da çilek projesi kapsamında hasat edilen çileklerin fiyatı ve verimi, üreticileri sevindiriyor. Kadın girişimciler, projeyle çilek tarımına yönelerek yeni gelir kapıları açıyor.

Muğla'da proje kapsamında yetiştirilen ve hasadı yapılan çilek, hem fiyatıyla hem de verimiyle üreticileri sevindirdi.

Tadı ve aromasıyla öne çıkan çileği toplamak için günün ilk ışıklarıyla bahçelerin yolunu tutan kadınlar, ürünü hava ısınmadan hasat ediyor.

Çileğin kilogramı, henüz ürün tarladayken 80 liradan satılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Yatağan ilçesinde üretici Hazan-Barış Saçan'ın tarlasında düzenlenen hasat şenliğinde yaptığı açıklamada, Muğla'nın birçok ilçesinde çilek üretildiğini ve çok iyi verim alındığını söyledi.

Muğla'da 2018'de başlayan çilek tarımında fide dikim alanlarının genişlediğini belirten Baydar, "Muğla Valiliğinin destekleriyle 2018 yılında 15 dekarda başlayan çilek projemiz, 830 dekar alanda 1600 çiftçi kapasitesine ulaştı. Üretimimiz her yıl arttı. Hedefimiz, il genelinde çilek üretimini desteklemek, yeni çilek bahçeleri oluşturmak." dedi.

Bu yıl da 34 aileye en az 3 dekar alanda çilek yetiştiriciliği yaptırdıklarını vurgulayan Baydar, kadın girişimcilerin bu alana yönelmesinin kendileri için gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Proje kapsamında üreticilere fidenin yanı sıra sulama ve kaplama sistemini sunduklarını, bunun yüzde 75'inin de hibe olarak verildiğini anlatan Baydar, "Çilek dekarda yaklaşık 7 ila 10 ton arasında ürün veriyor. Üreticimize iyi gelir kapısı oldu. Özellikle kırsalda yaşayan kadınlar için yeni gelir kapısı haline geldi." diye konuştu.

Yatağan'a bağlı Yayla Mahallesi'ndeki çilek tarlasında ilk hasadını yapan üretici Barış Saçan da çilek yetiştiriciliğinin artmasıyla bölgedeki kadınların ve çiftçilerin gelirlerinin yükseldiğini anlattı.

Saçan, muhtarın turizm merkezi üzerindeki yol kenarına çilek tabelası asmasıyla birçok ziyaretçinin gelip ürünü sorduğunu, bazılarının da çileği tarlada topladığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Ekonomi
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