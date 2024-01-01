Muğla Büyükşehir Belediyesi Karaçulha Toptancı Hali'nde yeni tesis ve ürün pazarlama alanı kazandırdı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaklaşık 200 bin metrekare alanda vatandaşlara hizmet veren Karaçulha Toptancı Hali'nde Büyükşehir Belediyesi yeni bir tesis ve ürün pazarlama alanı kazandırmak için çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi Fethiye İlçesi Karaçulha Toptancı Hali içerisine yaklaşık 40 Milyon TL'lik yatırımla başlattığı üreticiler için ürün pazarlama alanı, otopark ve tesis inşaatını kabul işlemleri tamamlandıktan sonra vatandaşların hizmetine sunacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi.

Karaçulha Toptancı Hali'nde 4 bin 400 metre karelik alana üzeri kapalı ve yaklaşık 60 adet römorklu traktör girebilecek kapasitede ürün pazarlama standı, yeraltı yağmur suyu toplama birimi, üreticilerin kullanımı için WC, duş alanı, yer üstü yangın suyu depolama birimi, 2500 metre yağmur suyu hattı, 3000 metre yangın hidrant hattı yapıldı. 15 bin metrekare kilit parke döşenen alanda ayrıca 20 adet tır park alanı bulunuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin Toptancı Hali'ne geldiklerinde satış öncesi yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle beklemeleri ve olumsuz hava şartlarından etkilenmemeleri için yeni bir ürün pazarlama alanı yaptı. Bölgenin ihracat ve gümrükleme işlemlerinin yapıldığı tek hali olan Karaçulha Toptancı Hali'ne çok sayıda yerli ve yabancı tır geldiğinden Büyükşehir Belediyesi bu vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için de alana Tır park alanı, duş, WC gibi tesisleri hale kazandırdı.

Fethiye ziyaretinde Karaçulha Toptancı Hali'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Karaçulha Hali'nden yararlanan vatandaşlar için hayata geçirdikleri tesis ve ürün pazarlama alanının kısa süre içerisinde hizmete alınacağını söyledi. Başkan Gürün; "Karaçulha halimize ürünlerini getiren üreticilerimizin dört mevsim kullanabileceği, herhangi bir yoğunlukta ürünlerini yağmur ve güneşten koruyacağı geniş bir ürün pazarlama alanını kazandırdık. Tarım şehri Muğla'mızda ürettikleri ürünlerini vatandaşlarımıza ulaştırmak için emekle çalışan çiftçilerimize, Muğlamıza hayırlı olsun" dedi. - MUĞLA