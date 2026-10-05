Muğla Bodrum'da iki kruvaziyer 2 bin 888 yolcu ve 1 bin 269 personel getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gelen iki kruvaziyer gemisi, toplam 2 bin 888 yolcu ve 1 bin 269 personel getirdi.

Sabah saatlerinde limana demirleyen Bermuda bayraklı 219 metre uzunluğundaki "Renaissance", Kuşadası Limanı'ndan geldi. Ağırlıklı olarak Fransız yolcuların bulunduğu gemide, 1127 yolcu ve 527 personel yer alıyor. "Renaissance"ın saat akşam saatlerinde Yunanistan'ın Patmos Limanı'na hareket edeceği bildirildi. Malta bayraklı 264 metre uzunluğundaki "Marella Discovery" ise saat 08.00'de Patmos Limanı'ndan ayrılarak Bodrum'a ulaştı. Ağırlıklı olarak İngiliz yolcuların seyahat ettiği gemide 1761 yolcu ve 742 mürettebat görev yapıyor. "Marella Discovery"nin saat akşam saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı