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Muğla Bodrum'a yanaşan 2 kruvaziyer toplam 2 bin 437 yolcu getirdi

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Muğla Bodrum'a yanaşan 2 kruvaziyer toplam 2 bin 437 yolcu getirdi
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Muğla'nın Bodrum ilçesine Bahama bayraklı Brilliance Of The Seas ve Fransa bayraklı Le Champlain adlı 2 kruvaziyer yanaşarak toplam 2 bin 437 yolcu getirdi. Gemilerden inen yolcular, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesine 2 kruvaziyer toplam 2 bin 437 yolcu getirdi.

Bahama bayraklı 294 metrelik "Brilliance Of The Seas" ve Fransa bayraklı 131 metrelik "Le Champlain" isimli gemiler, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Mikonos Limanı'ndan gelen "Brilliance Of The Seas"da ABD uyruklu 2 bin 271 yolcu ile 860 personel bulunduğu belirtildi. Geminin akşam Santorini Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Rodos Limanı'ndan gelen "Le Champlain"de ise 166 yolcu ile 123 personel bulunuyor. Geminin bir sonraki durağının Santorini Limanı olacağı belirtildi.

Gemilerden inen yolcular, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Kaynak: AA
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