Üye Girişi
Haberler
76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu ortaya çıktı

İşte 76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu
Cansız bedenlerin bulunduğu tırın üzerindeki görsel gece operasyonuyla kapatıldı

Hastane önünde skandal görüntü! Tepkiler gelince operasyon çektiler
Çarşafları birbirine bağlayarak 4 çocuğunu ve eşini kurtaran vatandaş konuştu

O çarşaflarla kaç canın kurtulduğunu ağlayarak anlattı
Yangına 12. katta yakalanan Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Muğla, 2024'te 3,7 Milyon Yabancı Turist Ağırladı

Muğla, 2024'te 3,7 Milyon Yabancı Turist Ağırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 yılında Muğla'ya gelen yabancı turist sayısı 3 milyon 695 bin 405'e ulaşarak, 2023 yılına göre %9'luk artış gösterdi. İngiliz turistler 1,6 milyon ziyaretçi ile en çok gelen grup oldu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, İstanbul ve Antalya'dan sonra en fazla yabancı turist ağırlayan Muğla'ya 2024 yılının 12 aylık döneminde gelen turist sayısı 3 milyon 695 bin 405'e ulaştı. 2023 yılının 12 aylık dönemine göre 2024 yılında yüzde 9'luk artış yaşanırken, 2023 yılında 3 milyon 403 bin 590 yabancı turist ziyaret etmişti.

İngiliz turistler ilk sırada

2024 yılında Muğla'yı ziyaret eden yabancı ülkeler sıralamasında ilk sırayı İngiliz turistler aldı. 12 aylık dönemde Muğla'ya 1 milyon 597 bin 018 İngiliz turist ziyaret ederken, ikinci sırayı 410 bin 680 kişi ile Rusya Federasyonu elde etti. Üçüncü sırada 294 bin 201 yabancı turist ile Polonya, 253 bin 196 kişi ile Almanya ve dördüncü sırayı da 91 bin 604 kişi ile Hollanda aldı.

2 havalimanından 2 milyon 945 bin 606 yabancı turist gidişi oldu

Muğla'ya gelen yabancı turistlerin büyük bölümü iki uluslararası havalimanından giriş yaptı. Dalaman Havalimanından 1 milyon 936 bin 913 yabancı turist girişi olurken, Milas-Bodrum Havalimanından da 1 milyon 8 bin 693 yabancı turist oldu. Havalimanlarının dışında geniz gümrük kapılarından giriş yapan yabancı turistlerin giriş yaptıkları limanlar ise, Marmaris Limanı 231 bin 190, Bozburun Limanı 7 bin 736, Bodrum Limanı 217 bin 547, Mantarburnu Limanı 168 bin 512, Fethiye Limanı 51 bin 730, Göçek Limanı 3 bin 264, Datça Limanı 4 bin 789, Güllük Limanı 188, Turgutreis Limanı 56 bin 157 ve Yalıkavak limanından da 8 bin 686 yabancı turist girişi oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

O çarşaflarla kaç canın kurtulduğunu ağlayarak anlattı
img

En acı liste! Aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti
img

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi
Emekli öğretmen, mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı

Mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı
Berfu Yenenler'in acı kaybı: Aklımı kaçırmak üzereyim

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu

Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu
Bolu'daki yangın faciasında ölenler için skandal sözler

Bolu'daki yangın faciasında ölenler için skandal sözler
Çilek fiyatlarında bir aydaki değişim görenleri şaşkına çevirdi

Çilek fiyatlarındaki büyük değişim şaşırttı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.