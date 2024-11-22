Üye Girişi
Haberler

Mudurnu'da Üreticilere Özel İndirimli Yem Satışı Başladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Süt Üreticileri Birliği, 800 çiftçiye özel indirimli hayvan yemi ve un satışı gerçekleştirdi. Üreticiler, indirimli ürünleri almak için satış noktasına akın etti.

Üreticilere özel indirim yaptılar: Vatandaş akın etti

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Süt Üreticileri Birliği, bünyesinde bulunan 800 çiftçiye özel indirimli hayvan yemi ve un satışı yaptı. Piyasaya göre yaklaşık 200 lira indirimli ürün alan üreticiler satış noktasına akın etti.

Mudurnu Süt Üreticileri Birliği Başkanı ve Alpagut köyü Muhtarı İmren Çetin, ilçede büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine kampanya yaptı. Bünyesinde bulunan 800 çiftçiye indirimli olarak yem, küspe, kepek ve un ürünlerini satışa sundu. Birlik bütçesi ile alınan ürünler indirimli olarak üreticilerle buluşturuldu. Dua ile açılışı yapılan Süt Üreticileri Birliği'nin satış noktasına üreticiler akın etti. Başkan İmren Çetin, satışların hayırlı olmasını diledi.

Birliğin üyesi üretici Erkan Akıllı, "Başkanımız buraya yeni bir hizmet kazandırdı. Üreticilerimize hayırlı olsun. Piyasadan bir nebze olsun ucuz ürünlerimiz var burada. Kar amacı gütmeden, kendi çarkını çevirecek şekilde fiyatları en düşük seviyede tutarak satış yapılıyor" dedi.

Mudurnu'da Üreticilere Özel İndirimli Yem Satışı Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAMİ ÇETİN - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız

2026 yılını işaret etti: Hanelerin yarısının ihtiyacını karşılayacağız

 'Safları sıklaştırın' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama

Adliye önünde istediği oldu

 Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı

Akşener için öyle bir ifade kullandı ki, salon resmen buz kesti
İsrail savaş uçakları Beyrut'ta bir binayı yerle bir etti! Dehşet anları kamerada

Gözü dönmüş bunların! Başkentin göbeğinde yaptıklarına bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Türkiye Macaristan maçı ne zaman? 23 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Yengeç, İkizler burcu yorumu! 23 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ersin Aka kimdir, hangi takımı çalıştırıyordu? Ersin Aka neden öldü, kim öldürdü? WhatsApp'ta sesli mesaj nasıl yazıya çevrilir? WhatsApp'ın yeni özelliği ses kaydı nasıl yazıya dönüşür? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 22 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! EMEKLİ ZAM HABERLERİ! SSK BAĞ-KUR 2025 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olur? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2025 asgari ücret ne zaman açıklanacak? TÜRKİYE-MACARİSTAN BASKETBOL MAÇI İZLE! (CANLI) Türkiye Macaristan maçı şifresiz mi, hangi kanalda? MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef'te eleme adayı kim oldu? Milli maç ne zaman? Türkiye A Milli Takım play-off maçı ne zaman oynanacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.