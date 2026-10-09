MTSO seçimini Sadıkoğlu'nun listesi kazandı, Hakan Er Meclis Başkanlığına seçildi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) seçim süreci tamamlandı. 91 meclis üyesinin tamamının katıldığı seçimlerde Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun listesi oyların çoğunluğunu alarak yeni dönem yönetimini oluşturdu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda 1 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen organ seçimlerinin ardından, 9 Ekim 2026 tarihinde de yönetim kurulu ve meclis divanı seçimleri yapıldı. MTSO hizmet binasında, Battalgazi İlçe Seçim Kurulu gözetiminde gerçekleştirilen seçimlere 91 meclis üyesinin tamamı katılım sağladı. Demokratik bir ortamda yapılan seçimlerde Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun listesi oyların çoğunluğunu alarak yeni dönem yönetim kurulunu oluşturdu.

Sadıkoğlu, yeniden yönetim kurulu başkanı

Seçim sonucuna göre Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni dönem yönetim kurulu, Oğuzhan Ata Sadıkoğlu başkanlığında Şemseddin Tüdün, Osman Yıldırım, Mahmuthan Kasap, Mikail İkiz, Mehmet Güngör, Ömer Dinç, Bünyamin Yılmaz, Yaşar Bayındır, Seyrani Uğurlu ve Mehmet Meşe'den oluştu.

Hakan Er, Meclis Başkanı oldu

Gerçekleştirilen meclis divanı seçimlerinde Hakan Er Meclis Başkanlığına seçildi. Meclis Başkan Yardımcılıklarına Mehmet Tüm ve Hacı Mehmet Akgül seçilirken, Süleyman Pektaş ve Ömer Faruk Şener de meclis divan üyeleri oldu.

"Üyelerimizin güvenine layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz"

Seçim sonuçlarını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kendilerine duyulan güvenin büyük bir sorumluluk yüklediğini belirterek, "1 Ekim'de gerçekleştirilen organ seçimlerinin ardından bugün de yönetim kurulumuzu ve meclis divanımızı belirleyerek seçim sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Öncelikle demokratik iradelerini sandığa yansıtan tüm üyelerimize ve bugün seçimlere eksiksiz katılım sağlayan 91 meclis üyemize teşekkür ediyorum. Şahsıma ve yönetimimize bir kez daha gösterilen güven, bizler için büyük bir onur olduğu kadar önemli bir sorumluluktur. Bu güvene layık olmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışacağız" dedi.

"Seçimler geride kaldı, şimdi Malatya için çalışma zamanı"

Seçim sürecinin geride kaldığını ve artık hizmet döneminin başladığını vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, "Seçimler demokrasinin en önemli unsurlarından biridir. Üyelerimiz sandıkta iradesini ortaya koymuş, meclisimiz de yeni dönem yönetimini belirlemiştir. Artık seçimlerin değil, Malatya'mızın ve üyelerimizin geleceğinin konuşulması gereken bir dönemdeyiz. Bizim anlayışımızda seçimler biter, hizmet sorumluluğu devam eder. Bugünden itibaren hiçbir ayrım gözetmeden, bize oy veren ya da vermeyen tüm üyelerimizin başkanı ve temsilcisi olmaya devam edeceğiz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, 13 bin üyemizin ortak çatısıdır. Bu çatının altında ayrışmaya değil, dayanışmaya, kişisel hesaplara değil, ortak hedeflere ihtiyacımız var. Bizim için asıl olan makamlar değil, Malatya'mızın menfaatleridir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da pusulamız şehrimizin geleceği, önceliğimiz üyelerimizin sorunları olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı