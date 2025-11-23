Haberler

MTSO, KOBİ'lerin Dijital Dönüşümü İçin Strateji Geliştiriyor

Güncelleme:
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lerin dijital dönüşümünü hızlandırmak amacıyla 'KOBİ'ler İçin Dijitalleşme Fırsatları' etkinliği düzenledi. Uzmanlar, dijitalleşme sürecine dair bilgiler vererek destek mekanizmalarını tanıttı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), KOBİ'lerin dijital dönüşüm sürecine rehberlik etmek amacıyla 'KOBİ'ler İçin Dijitalleşme Fırsatları' etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, TÜBİTAK ve ilgili kurumların katkılarıyla düzenlenen programda, Akdeniz Bölgesi KOBİ'lerinin dijitalleşme kapasitelerini artırmaya yönelik Avrupa odaklı destekler tanıtıldı.

Uzman isimler katılımcılara Dijital Avrupa Programı, Horizon Europe dijitalleşme çağrıları, EuroHPC girişimi, KOSGEB destekleri ve ulusal dijital dönüşüm programları hakkında bilgi verdi.

"Dijitalleşme artık bir seçenek değil"

Mersin Valisi Atilla Toros, etkinlikte yaptığı konuşmasında, dünyada rekabet şartlarının hızla değiştiğini belirterek, dijitalleşmenin kalkınmanın ana unsuru haline geldiğini söyledi. Toros, "KOBİ'lerimizi dijital dünyaya hazırlama yolunda bu program güçlü bir adımdır" dedi. Mersin'in lojistik gücü, genç nüfusu ve sanayi altyapısıyla dijital dönüşüm açısından büyük avantaja sahip olduğunu kaydeden Vali Toros, kentin bu alanda bölgesel bir merkez haline gelebileceğini ifade etti.

"KOBİ'ler dönüşmeden ekonomi dönüşemez"

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ise Türkiye ekonomisinin temelinde KOBİ'lerin bulunduğunu vurguladı. Dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerinde KOBİ'lerin zaman zaman zorlandığını söyleyen Çakır, "KOBİ'lere destek milli bir meseledir. KOBİ'ler dönüşmeden ekonomi dönüşemez" ifadelerini kullandı. Çakır, MTSO bünyesindeki Atölye1886 Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışmanlık Merkezi aracılığıyla tersine mühendislik, artırılmış gerçeklik, yapay zeka ve dijital dönüşüm hizmetleri sunduklarını aktardı.

"Ana hedef dijital teknolojiye geçişi hızlandırmak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Hande Merçan Aygen, KOBİ'lere sunulan AB proje fırsatlarını anlatarak, "Stratejimizde ana hedef dijital teknolojiye geçişi hızlandırmaktır" diye konuştu. Mersin'de verilen ADİM hizmetinin özellikle tarım teknolojileri alanında önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

"Küresel rekabette dijitalleşme çözülmezse rekabet şansı azalır"

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, yalın dönüşüm ve dijital dönüşümün önemine dikkat çekerek, "Yalın olmadan dijital olmuyor" dedi. Geçen yıl Mersin'de 175 milyon TL destek verdiklerini, 2025'in ilk 10 ayında bu rakamın 440 milyon TL'ye ulaştığını belirtti.

"Stratejik alanlarda çalışıyoruz"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, Türkiye'nin dijital ve sanayi dönüşümüne yönelik stratejik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Uzay teknolojilerinden savunma sanayine, iklim ve tarım çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede hizmet verdiklerini belirtti.

Program, soru-cevap bölümü, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
