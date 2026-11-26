Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, oda üyelerinin sorunları üzerine değerlendirmelerde bulundu. 6. bölge teşviklerinin süresinin 31 Aralık 2026 tarihinde sona ereceğini hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, "Talebimiz, 6. Bölge teşviklerinin 2030 yılı sonuna kadar uzatılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası yeni dönem ilk meclis toplantısı Meclis Başkanı Hakan Er başkanlığında düzenlendi. Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, toplantıda meclis üyelerine hitaben bir konuşma yaptı. Sadıkoğlu, "1 Ekim tarihinde gerçekleştirdiğimiz seçimlerimizin üyelerimize ve Malatya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Seçimler sonucunda 91 meclis üyemiz belirlendi. Meclis üyelerimizin 29'u önceki dönemden görevine devam ederken, 62 üyemiz ilk kez meclisimizde yer aldı. Böylece meclisimiz yüzde 68 oranında yenilenmiş oldu. Üyelerimize hizmet edeceğimiz yeni dönemde, yenilenen ve güçlenen meclis yapımızla Malatya iş camiası için çalışmaya devam edeceğiz. Seçimlere yüzde 75 oranında katılım sağlayarak demokratik iradelerini ortaya koyan tüm üyelerimize teşekkür ediyor, yeni dönemin hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"6. Bölge teşvikleri 2030 yılı sonuna kadar uzatılmalı"

2018 yılından bu yana Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Malatya'nın yararlandığı 6. Bölge teşviklerinin süresinin 31 Aralık 2026 tarihinde sona ereceğini hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, sürenin uzatılması çağrısında bulundu. İş camiasının önünü görebilmesi, yatırım kararlarını güvenle alabilmesi ve istihdamını sürdürülebilir şekilde planlayabilmesi için kısa süreli uzatmalar yerine uzun vadeli bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, "Deprem sonrası yeniden ayağa kalkma mücadelesi veren Malatya'mızın üretim gücünü koruması ve yeni yatırımları şehrimize çekebilmesi için teşviklerin devamlılığı büyük önem taşıyor. İş camiasının her yıl teşvik süresinin uzatılıp uzatılmayacağı endişesiyle karşı karşıya kalmasını istemiyoruz. Talebimiz, 6. Bölge teşviklerinin 2030 yılı sonuna kadar uzatılmasıdır" ifadelerini kullandı.

"İhracatımız yükselirken sanayicimiz dertli"

6 Şubat depremleri ve 12 Nisan 2025 tarihinde yaşanan zirai don felaketinin etkisiyle gerileyen Malatya ihracatının yeniden yükseliş trendine girdiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, "Son açıklanan Ekim ayı ihracat rakamlarına baktığımızda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56 artışla 44 milyon 820 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2026 yılının ilk 10 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış sağlayarak 295 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaştık. Bu rakamlar şehrimizin üretim ve ihracat potansiyelini koruduğunu gösteriyor" dedi.

İhracattaki artışa rağmen sanayicilerin ciddi maliyet baskısıyla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, enerji, ham madde ve işçilik maliyetlerinin üreticiler açısından taşınması güç bir noktaya ulaştığını ifade etti. Sanayicilerin üretim kapasitelerini koruyabilmeleri ve ihracattaki yükselişin sürdürülebilmesi için acil ve uygun şartlı finansman desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirten Sadıkoğlu, kapsamlı yatırım ve üretim teşviklerinin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

"Uygulanan sıkı para politikaları üyelerimiz üzerinde baskı oluşturuyor"

Açıklanan son verilere göre yıllık enflasyonun yüzde 29,7, aylık enflasyonun ise yüzde 2,5 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, açıklanan rakamlarla vatandaşın ve iş camiasının hissettiği enflasyon arasında fark bulunduğuna dikkat çekti. Yüksek enflasyonun yalnızca ekonomik dengeleri bozmadığını, toplumsal refahı, gelir adaletini ve vatandaşların temel yaşam maliyetlerini de doğrudan etkilediğini belirten Sadıkoğlu, enflasyonla mücadelenin önemini vurgulamakla birlikte uygulanan sıkı para politikalarının üyeler üzerinde oluşturduğu baskıya da değindi. İşletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için finansmana erişimin kolaylaştırılması gerektiğini ifade eden Sadıkoğlu, kredi maliyetlerinin makul seviyelere çekilmesinin üretim, yatırım ve istihdamın devamlılığı açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

"Yeni valimiz bölgemizi ve ilimizi bilen bir isim"

Valiler Kararnamesi ile Malatya Valisi Seddar Yavuz'un Muğla Valiliği'ne, Isparta Valisi Abdullah Erin'in ise Malatya Valiliği'ne atanmasını da değerlendiren Başkan Sadıkoğlu, görev değişikliğinin hayırlı olmasını diledi. Vali Seddar Yavuz'un yaklaşık iki yıldır Malatya'da özveriyle görev yaptığını belirten Sadıkoğlu, "Deprem sonrası yeniden ayağa kalkma mücadelesi veren şehrimizde yürüttüğü çalışmalar ve sunduğu hizmetler dolayısıyla valimize teşekkür ediyor, yeni görev yerinde başarılar diliyoruz. Malatya Valiliği görevine atanan Abdullah Erin valimiz de daha önce Adıyaman ve Şanlıurfa'da valilik görevlerinde bulunmuş, bölgemizi ve dinamiklerini bilen bir isim. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyor, atamanın şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Sadıkoğlu, ayrıca konuşmasında üyelerin ve Malatya'nın gündemine dair birçok konuya da değindi. Meclis toplantısı gündemdeki maddelerin karara bağlanması ve dilek temennilerde söz alan meclis üyelerinin konuşmalarıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı