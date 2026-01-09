Haberler

Sadıkoğlu: "Görevlerini fedakarca yerine getiren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum"

Sadıkoğlu: 'Görevlerini fedakarca yerine getiren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, basın mensuplarının fedakar çalışmalarını ve toplumun doğru haber alma hakkını vurguladı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Toplumun doğru haber alma hakkını temin etmek ve kamuoyunu gerçeğe ulaştırmak amacıyla fedakarca çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Başkan Sadıkoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Gazetecilik fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor bir meslektir. Zamana karşı ve stres altında mesleklerini icra eden basın mensuplarımız, düzenli bir mesaisi olmadan, doğru haberi vatandaşa ulaştırmak için büyük gayret sarf etmekte ve bu anlamda kamusal bir görevi de yerine getirmektedirler. Özellikle 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız asrın felaketinden bu yana geçen 35 ayda üstün gayret göstererek şehrimizin sesini tüm dünyaya duyuran basın mensuplarına müteşekkiriz. Demokrasimizin en önemli unsuru, toplumun aynası olan basınımızın çalışma şartlarının iyileştirilmesi, tüm teknik imkan ve donanıma kavuşması ülkemizin her anlamda gelişmesine katkıda bulunacaktır. Bu doğrultuda şehrimiz ve ülkemiz ekonomisinin büyümesi hedefiyle yürütmekte olduğumuz çalışma ve projelerin geniş kitlelere duyurulmasını sağlayan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Demokratik, ahlaki ve toplumsal sorumluluk bilinciyle mesleğini ifa eden, toplumun doğru haber alma hakkını temin etmek ve kamuoyunu gerçeğe ulaştırmak amacıyla fedakarca çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı

Güvenlik kaynakları açıkladı! Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf

Komada olduğu iddia edilen Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından 'duman' savunması

Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından ilginç savunma
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı

Dünya bu adamı konuşuyor! 9 polis güçlükle etkisiz hale getirdi
Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından 'duman' savunması

Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından ilginç savunma
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle

Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle
Dün geceye damga vuran kare

Dün geceye damga vuran kare