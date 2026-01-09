Sadıkoğlu: 'Görevlerini fedakarca yerine getiren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum'

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Sadıkoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Gazetecilik fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor bir meslektir. Zamana karşı ve stres altında mesleklerini icra eden basın mensuplarımız, düzenli bir mesaisi olmadan, doğru haberi vatandaşa ulaştırmak için büyük gayret sarf etmekte ve bu anlamda kamusal bir görevi de yerine getirmektedirler. Özellikle 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız asrın felaketinden bu yana geçen 35 ayda üstün gayret göstererek şehrimizin sesini tüm dünyaya duyuran basın mensuplarına müteşekkiriz. Demokrasimizin en önemli unsuru, toplumun aynası olan basınımızın çalışma şartlarının iyileştirilmesi, tüm teknik imkan ve donanıma kavuşması ülkemizin her anlamda gelişmesine katkıda bulunacaktır. Bu doğrultuda şehrimiz ve ülkemiz ekonomisinin büyümesi hedefiyle yürütmekte olduğumuz çalışma ve projelerin geniş kitlelere duyurulmasını sağlayan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Demokratik, ahlaki ve toplumsal sorumluluk bilinciyle mesleğini ifa eden, toplumun doğru haber alma hakkını temin etmek ve kamuoyunu gerçeğe ulaştırmak amacıyla fedakarca çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." - MALATYA