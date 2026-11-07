MT Portföy'ün hisse senedi fonu yüzde 38,69 düşüşle haftanın en çok kaybettireni oldu

MT Portföy'ün hisse senedi fonu yüzde 38,69 düşüşle haftanın en çok kaybettireni olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Haftanın en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 38,69 düşüşle MT Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu. AgeSA Hayat ve Emeklilik Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 8,73 azalışla haftanın en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 38,69 düşüşle MT Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
AgeSA Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 8,73 azalışla haftanın en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
(Bitti)
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|MT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,038675
|-38,69
|AZİMUT PORTFÖY ASERVA SERBEST ÖZEL FON
|0,732458
|-28,51
|PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON
|0,616655
|-27,88
|PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,504412
|-27,26
|HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|859,497986
|-24,60
|PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,000915
|-23,75
|MT PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,016929
|-23,61
|ATLAS PORTFÖY SERBEST FON
|0,201215
|-23,59
|HEDEF PORTFÖY GÜNEŞ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,154464
|-22,03
|QNB PORTFÖY SOLARİS SERBEST ÖZEL FON
|0,133225
|-18,28
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,506582
|-8,73
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,066408
|-6,82
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,364506
|-6,44
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,090759
|-6,26
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,062931
|-6,07
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,05855
|-5,97
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. YENİ TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,059521
|-3,40
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,009483
|-3,17
|METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,026968
|-2,87
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,020047
|-2,12
Kaynak: AA