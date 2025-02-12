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MSKÜ ve İŞKUR İşbirliği ile Öğrencilere Çalışma İmkanı

MSKÜ ve İŞKUR İşbirliği ile Öğrencilere Çalışma İmkanı
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İŞKUR ile imzaladığı protokol ile öğrencilere eğitimlerine devam ederken üniversitelerinde çalışma fırsatı sunacak. 1268 öğrenci bu programdan yararlanabilecek.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ( İşkur ) arasında öğrencilerin eğitimlerine devam ederken kendi üniversitelerinde çalışmasına dair ' İşkur Gençlik Programı' protokolü imzalandı.

Protokol, Rektörlük binası Senato Toplantı Salonu'nda MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ile İŞKUR İl Müdürü Zahide Altınok arasında imzalandı. Protokol kapsamında, öğrenciler eğitimlerine devam ederken kendi üniversitelerinde çalışma imkanı bulacak. Programdan 1268 MSKÜ öğrencisi faydalanabilecek.

Hangi eğitimler verilecek?

Öğrencilerin mesleki tecrübe kazanmalarını ve kariyer gelişimini desteklemek, iş gücünü artırmak ve çalışma disiplinini kazandırmak amacıyla imzalanan protokol kapsamında, öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği, bağımlılıkla mücadele, iş arama becerisinin geliştirilmesi, iş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi, kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim, finansal okuryazarlık, İŞKUR'un ve İUP türü olan İŞKUR Gençlik Programının Tanıtımına Yönelik Eğitimler gibi birçok alanda eğitimler verilecek.

Kimler başvurabilir?

İŞKUR Gençlik Programı'ndan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri faydalanabilecek. Programa katılan öğrencilere katılım sağladıkları her gün için 1083 TL ödeme yapılacak. Ayrıca, katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak.

Başvurular başladı

10.02.2025 tarihinde başlayan başvurular 14.02.2025 tarihinde saat 23: 59'da sona erecek. Öğrenciler, program hakkında detaylı bilgiye "genclik.iskur.gov.tr" adresinden ulaşabilecekler. Başvurular, "genclik.iskur.gov.tr" adresinden ya da mu.edu.tr adresinden yapılabilecek.

"Amacımız, öğrencilerimizi hayata hazırlamak"

İmza töreninde konuşan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, "Öğrencilerimizi hayata hazırlamak için yeni bir protokol imzaladık" diyerek, öğrencilere müracaat etmeleri konusunda tavsiyede bulundu. İŞKUR İl Müdürü Zahide Altınok ise gençleri geleceğe hazırlamak için yapılan bu protokolün Muğla'ya ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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