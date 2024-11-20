MSC Sinfonia kış sezonunda İstanbul-İzmir Ege ve Adriyatik seferleri düzenleyecek

MSC Cruises'a ait MSC Sinfonia gemisi, bu yıl ilk kez kış sezonunda sürekli olarak İstanbul-İzmir çıkışlı Ege ve Adriyatik seferleri düzenleyecek.

MSC Cruises'a ait MSC Sinfonia gemisi, Türkiye'de ilk kez kış sezonunda gerçekleştireceği seferler için İstanbul'a geldi. Gemi için turizm ve kruvaziyer dünyasından isimlerin yanı sıra sektör temsilcilerinin katılımıyla karşılama töreni düzenlendi.

Karşılama törenine MSC Cruises Yönetici Direktörü Norbert Stiekema ve MSC Cruises Türkiye Ülke Müdürü Işın Hekimoğlu katıldı.

Etkinlikte, MSC Sinfonia'nın sunduğu deneyimlere anlatıldı, misafirlere, kış sezonundaki tur seçeneklerine ilişkin bilgi verildi.

MSC Cruises Yönetici Direktörü Stiekema, yaptığı konuşmada, şirketin sahip olduğu gemi filosunun büyüklüğünün altını çizerek, "Kapasite bazında baktığınızda dünyanın en büyük üçüncü firmasıyız. 5 kıtada faaliyet gösteriyoruz. Şu anda 22 gemimiz var. Ziyaret ettiğimiz ülke sayısı 102'ye ulaştı. 2023 senesinde 4,1 milyon misafir taşıdık. En önemli nokta ise 185 farklı ülkeden insanı misafir ediyoruz. Gerçekten küresel bir firmayız. Ağırladığımız misafirlerimizin yaş ortalaması da 46." diye konuştu.

Stiekema, sürdürülebilirlik hedeflerine dikkati çekerek, 2050'de sıfır emisyon hedefleri olduğunu söyledi.

MSC Cruises Türkiye Ülke Müdürü Hekimoğlu da başarılı bir 2024 yaz sezonunu geride bıraktıklarını, bugün itibarıyla 23 Nisan'a kadar her hafta İstanbul ve İzmir'den misafirlerine biniş imkanı sunacaklarını dile getirdi.

Hekimoğlu, "Gemimiz 7 gece, 8 günlük programlarıyla Bari, Korfu ve Pire/Atina limanlarını içeren konforlu bir kültür yolculuğu yaşatacak. Çocuklu aileler, çiftler, arkadaş grupları, yalnız seyahat edenler, kısacası tüm misafirlerimiz aradıklarını gemimizde bulabilecek. Eğlence ve aktiviteler, dünya mutfaklarından özenle hazırlanan lezzetler, ev konforunu hissedecekleri, her sabah göz kamaştırıcı manzarayla uyanacakları unutulmaz bir deneyim vadediyoruz. MSC Sinfonia'nın ülkemizden hareket eden gemilere eklenmesiyle Türkiye'de yıl boyu durmaksızın, hız kesmeden, hizmet veren tek şirket olmanın gururunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Misafirlere sundukları hizmetin yanı sıra Türkiye'ye ticari anlamda değer katmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Hekimoğlu, gelecek iki yıl içerisinde 25 bin Türk misafiri gemilerinde ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.

Tur programı

MSC Sinfonia'nın kasım ve nisan ayları arasında her hafta, İstanbul ve İzmir limanlarından düzenlenecek seferleri, 7 gece, 8 günlük programdan oluşuyor.

Kişi başı 379 avrodan başlayan fiyatlarla sunulan yolculuklar, geniş seçkisiyle tam pansiyon konaklama imkanı sağlıyor.

MSC Sinfonia, İstanbul ve İzmir limanlarından hareketli Ege ve Adriyatik programı kapsamında Doğu Akdeniz'in bölgelerini ziyaret edecek.

Türkiye'deki limanlardan Ege Denizi'ne açılan geminin ilk durağı, Yunanistan'ın Korfu adası olacak. Rotadaki diğer duraklar arasında ise İtalya'nın güneydoğusunda Adriyatik Denizi kenarındaki liman kenti Bari ve antik Pire limanı yer alıyor.

Tur tamamlandıktan sonra MSC Sinfonia, yolcularını indirmek üzere yeniden İstanbul ve İzmir limanlarına uğrayacak.