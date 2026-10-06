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MSC Divina kruvaziyeri Muğla'nın Marmaris ilçesine 3 bin 705 turist getirdi

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MSC Divina kruvaziyeri Muğla'nın Marmaris ilçesine 3 bin 705 turist getirdi
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Panama bayraklı MSC Divina kruvaziyeri, Muğla'nın Marmaris ilçesine 3 bin 705 turist getirdi. Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler Marmaris Çarşısı, Kaleiçi, Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi; çok sayıda yolcu da Dalyan ve Kaunos turlarına katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyer 3 bin 705 turist getirdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen 333 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide 3 bin 705 yolcu ile 1273 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik alanları ziyaret eden turistlerin bir bölümü restoran ve kafelerde vakit geçirirken, çok sayıda yolcu da Dalyan, Kaunos ve günübirlik tekne turlarına katıldı.

"MSC Divina"nın bir sonraki durağının İtalya'nın Napoli Limanı olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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