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MSC Divina İzmir Limanı'na demirledi

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3 bin 641 turistin bulunduğu MSC Divina kruvaziyer gemisi, İzmir Limanı'na demirledi. Gemiden inen yolcular, kentin önemli turizm noktalarını ziyaret edecek.

3 bin 641 turistin bulunduğu MSC Divina kruvaziyer gemisi, İzmir Limanı'na demirledi. Gemiden inen yolcular, kentin önemli turizm noktalarını ziyaret edecek.

İzmir Limanı, MSC Divina kruvaziyer gemisini ağırlıyor. 3 bin 641 yolcunun bulunduğu kruvaziyer gemisindeki turistler, başta İzmir kent merkezi, Bergama ve Efes antik kentleri ile Meryem Ana Evi olmak üzere önemli turizm noktalarını ziyaret etmek için gemiden ayrıldı.

MSC'nin dünyanın en hızlı büyüyen şirketleri arasında yer aldığını söyleyen gemiyi işleten kruvaziyer şirketi MSC Cruises'ın Yönetici Direktörü Norbert Stiekema, "MSC, dünyanın en hızlı büyüyen cruises şirketleri arasında yer alıyor. 22 tane gemimiz bulunuyor ve dünyanın farklı noktalarında yer alıyorlar. Biz de Türkiye'de beş farklı destinasyona beş farklı limana aynı şekilde gemilerimizi getiriyoruz ve Türkiye'de artan ilginin farkındayız. Aynı zamanda yurt dışındaki misafirlerimizin de Türkiye'ye ilgisi çok büyük. Çünkü çok güzel destinasyonlar, çok güzel turistik yerler bulunuyor. Dolayısıyla hem yurt dışından buraya gelen misafirlerimiz için hem de Türkiye'deki ilginin artışıyla beraber burada gemilerimizin bulunmasıyla Türkiye'ye bir yatırım yapmış oluyoruz. MSC Cruises markası, bizim şirketin içinde çağdaş marka adı altında yer alıyor. Aynı zamanda Explora Journeys diye ayrı bir lüks markamız daha var. Daha küçük gemiler, daha ferah alanlar, daha özgün limanlara daha niş destinasyonlara yol alıyorlar. Dolayısıyla aslında hem Türkiye'ye hem de MSC Cruises Explora Journeys olarak yatırımlarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Geminin 13 Mayıs-21 Ekim tarihleri arasında 24 kez İzmir Limanı'nda bulunacağını söyleyen MSC Cruises Türkiye Müdürü Işın Hekimoğlu ise, "MSC Divina gemisi 21 Ekim'e kadar 24 kere İzmir Limanı'nda cruises gemisi sevenlerle buluşacak. Divina gemimize ek olarak bir de İstanbul Limanı'na uğrayan MSC Splendida gemimiz var. O da 4 Haziran'da ilk uğrağını yapacak. 17 Ekim'e kadar da 17 sefer düzenlemesi planlanıyor. Yine Splendida rotasında da yine Yunanistan ve İtalya'nın limanları yer alıyor. Bu iki rotaya ek olarak bu sene ilk kez kış sezonunda da bir gemimiz olacak ve Kasım 2024'ten Nisan 2025'e kadar 24 sefer düzenleyecek olan MSC Splendida'yı da hem İzmir hem de İstanbul limanlarında ağırlama şansımız olacak. Gemilerimiz limanlarda gözükmeye başladıktan sonra esasında Türk misafirlerimiz tarafından da talepler artıyor. Biz de Türk misafirlerimizi, tüm taleplerini, ilgisini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak daha fazla liman ve daha fazla yolcu kapasiteli gemilerle birlikte Türkiye limanlarına gelmeyi planlıyoruz. Bu sene yaz ve kış sezonlarını birlikte düşündüğümüz zaman üç farklı gemi ve üç farklı rotayla birlikte Türkiye limanlarında MSC gemilerini görüyor olacaksınız. Biz bu sene üç mesajla yola çıktık. Birincisi ulaşılabilirlik, diğeri erişilebilirlik ve üçüncüsü de bir keşif yolculuğu dedik. Misafirlerimiz de Türkiye limanlarından kolaylıkla bindikleri gemilerle birlikte birbirinden benzersiz destinasyonlara gidip farklı kültürleri keşfetme seçenekleri olduğunu mümkün olduğunca vurgulamak istiyoruz" dedi.

Öte yandan geminin özellikleri ve firmanın hedefleri hakkında İzmir protokolüne de bilgiler verildi. Bilgilendirmenin ardından protokole plaket takdim edilirken, firma tarafından protokole unutulmaz bir konser etkinliği düzenlendi.

13 Mayıs-21 Ekim tarihleri arasında 24 kez İzmir Limanı'na yanaşacak olan gemi, bu akşam saatlerinde limandan ayrılacak. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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