Haber : ABD'den Türkiye'ye Yunan'ı çıldırtacak davet! MSB heyeti F-16 satışı için görüşmeye gitti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'den Türkiye'ye Yunan'ı çıldırtacak davet! MSB heyeti F-16 satışı için görüşmeye gitti

ABD Temsilciler Meclisi Türkiye'ye F-16 satışına "Yunanistan'ı tehdit etmeme" şartıyla onay vermiş, Türkiye ise bu duruma tepki göstermişti. Süreç devam ederken, ABD'den Türkiye'ye sürpriz bir davet geldi. Konu hakkında Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Millî Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmiştir." denildi.

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye F-16 satışına şartlı onay vermişti. 244'e 179 oyla kabul edilen tasarıda "Yunanistan'ı tehdit etmeme" şartı yer almıştı. Süreç devam ederken, Türkiye şartın kaldırılması için diplomatik ilişkileri sürdürüyor.

Kabine Toplantısı sonrası konu hakkında bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şartlı tasarıya tepki gösterdi. Yunanistan'ın konuyu "uluslararası ilişkiler normlarında izah edilemeyecek boyutlara" getirdiğini söyleyen Akar, "Yunanistan, Türkiye ve ABD askeri heyetleri arasında F-16 tedariki ve modernizasyonuna yönelik varılan mutabakata, çeşitli girişimlerle ellerinden geldiğince etki etmeye çalışıyor" diye konuştu.

Türkiye'nin taleplerinin hem Türkiye-ABD hem de NATO ilişkilerine uygun olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "ABD yetkilileri görüşmelerde Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu, NATO yetkilileri de Türkiye'nin önemi ile birlikte teröristle, göçle mücadelesindeki başarısını ifade ediyorlar. Hal böyle iken bu durumu nasıl izah edeceksiniz? Bir milletvekili, bir grup çıkmış orada birtakım manipülasyonlar, dezenformasyonlarla ortalığı karıştırıyor. ABD'nin bu oyuna gelmemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Süreç devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'ndan konu hakkında bir açıklama geldi. Satışın bir an önce gerçekleşmesi için ABD tarafından gelen davet üzerine MSB heyetinin ABD'ye gittiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında; Aralık-2021, Şubat, Mart-2022 aylarında olmak üzere Türkiye'de üç toplantı icra edilmiştir. F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Millî Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmiştir."

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Milli Savunma Bakanlığı Tam Gemi Şok Denemeleri Politika Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Sesli Köşe:

Adamlar f35 almis,sana da hurda f16lari satmislar

Cevap Yaz 3 13 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title