ABD'den Türkiye'ye Yunan'ı çıldırtacak davet! MSB heyeti F-16 satışı için görüşmeye gitti

ABD Temsilciler Meclisi Türkiye'ye F-16 satışına "Yunanistan'ı tehdit etmeme" şartıyla onay vermiş, Türkiye ise bu duruma tepki göstermişti. Süreç devam ederken, ABD'den Türkiye'ye sürpriz bir davet geldi. Konu hakkında Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Millî Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmiştir." denildi.

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye F-16 satışına şartlı onay vermişti. 244'e 179 oyla kabul edilen tasarıda "Yunanistan'ı tehdit etmeme" şartı yer almıştı. Süreç devam ederken, Türkiye şartın kaldırılması için diplomatik ilişkileri sürdürüyor.

BAKAN AKAR'DAN TEPKİ

Kabine Toplantısı sonrası konu hakkında bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şartlı tasarıya tepki gösterdi. Yunanistan'ın konuyu "uluslararası ilişkiler normlarında izah edilemeyecek boyutlara" getirdiğini söyleyen Akar, "Yunanistan, Türkiye ve ABD askeri heyetleri arasında F-16 tedariki ve modernizasyonuna yönelik varılan mutabakata, çeşitli girişimlerle ellerinden geldiğince etki etmeye çalışıyor" diye konuştu.

"BU DURUMU NASIL İZAH EDECEKLER"

Türkiye'nin taleplerinin hem Türkiye-ABD hem de NATO ilişkilerine uygun olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "ABD yetkilileri görüşmelerde Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu, NATO yetkilileri de Türkiye'nin önemi ile birlikte teröristle, göçle mücadelesindeki başarısını ifade ediyorlar. Hal böyle iken bu durumu nasıl izah edeceksiniz? Bir milletvekili, bir grup çıkmış orada birtakım manipülasyonlar, dezenformasyonlarla ortalığı karıştırıyor. ABD'nin bu oyuna gelmemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'DEN TÜRK HEYETİNE DAVET

Süreç devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'ndan konu hakkında bir açıklama geldi. Satışın bir an önce gerçekleşmesi için ABD tarafından gelen davet üzerine MSB heyetinin ABD'ye gittiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında; Aralık-2021, Şubat, Mart-2022 aylarında olmak üzere Türkiye'de üç toplantı icra edilmiştir. F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Millî Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmiştir."