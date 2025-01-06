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Mplus Türkiye, Ankara'da Yeni Merkezini Faaliyete Geçirdi

Mplus Türkiye, Ankara'da Yeni Merkezini Faaliyete Geçirdi
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Mplus Türkiye, müşteri deneyimi yönetimi ve dış kaynak çözümleri alanında daha etkin hizmet sunmak için Ankara'daki yeni merkezini açtı. Yeni teknoloji üssü, gelişmiş otomasyon çözümleri ve yüksek kaliteli altyapısıyla bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmayı hedefliyor.

Mplus Türkiye, teknolojik altyapısını geliştirmek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla Ankara'daki yeni merkezini faaliyete geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşteri deneyimi yönetimi ve dış kaynak çözümleri alanında faaliyet gösteren Mplus, bu yatırımla müşteri memnuniyeti ve operasyonel kaliteyi artırarak gelişmiş teknoloji ve otomasyon çözümleri sunmayı hedefliyor.

Şirket, yeni teknoloji üssüyle hem yerel hem uluslararası pazarlarda büyümeyi sürdürmeyi planlıyor.

Mplus Türkiye'nin yeni merkezinde kullanılan teknolojik çözümler arasında müşteri deneyimini zenginleştiren Smart Agent, Allspace, Totti ve Buzzeasy gibi uygulamalar yer alıyor. Merkez ayrıca, yüzlerce kişiye istihdam sağlayarak bölgesel ekonomik kalkınmaya katkı sunmayı hedefliyor.

Mplus Türkiye Bilgi Teknolojileri ve Operasyon Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CTO) Erçin Öztuncel, Ankara'daki yeni merkezin ileri düzey altyapısı sayesinde hizmet kalitesini ve operasyonel verimliliği artıracağını belirtti.

Öztuncel, merkezin, TIER III standartlarında Felaket Kurtarma Merkezi (DRC) altyapısına, sürekli veri koruma sistemine ve güçlü internet entegrasyonuna sahip olduğunu kaydederek, "Bu yapı sayesinde, felaket senaryolarını test ederken üretim ortamına dokunmadan, izleme ve raporlama süreçlerini anında gerçekleştirebiliyoruz. Tüm bu özellikler, müşterilerimize güvenilir ve sorunsuz bir deneyim sunmamıza katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Bölgesel kalkınmaya destek

Mplus Türkiye Satış ve Pazarlama ile İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ogan Atasagun da Ankara'daki yatırımın bölgesel kalkınmayı desteklerken, teknolojik üstünlüklerini daha da ileriye taşıdığını vurguladı.

Atasagun, "Yeni ofisimizle müşterilerimize uçtan uca eşsiz bir deneyim sunuyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına en hızlı ve en etkin çözümleri sunmak için altyapımızı en ileri teknolojilerle donattık. Bu sayede sadece hizmet kalitesinde değil, hız ve güvenilirlikte de fark yaratıyoruz. Her gün daha iyisi için çalışıyor, başarı hikayelerimizi de nitelikli insan kaynağımızla birlikte yazıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
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