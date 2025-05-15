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Motorine gece yarısı okkalı zam

Motorine gece yarısı okkalı zam
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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısı motorine 1 lira 83 kuruş zam gelirken, pompaya yansıyan fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorin 46 lira 5 kuruştan, Ankara'da ise 46 lira 86 kuruştan satılıyor.

Brent petrol ve döviz kuru dalgalanmaları, vergi artışlarıyla birleşerek akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Dün benzin fiyatına 1 lira 50 kuruş zam yapılırken, bugün de motorine zam geldi.

Motorinde 1 lira 83 kuruşluk zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtıldı. İstanbul'da benzin 46.78 lira, motorin 46.05 liradan satılıyor. Ankara'da ise 47.4lira, motorin 46.86 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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