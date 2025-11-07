Motorine gece yarısı 2 lira 7 kuruşluk dev zam geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ederken, dün gece yarısı motorine 2 lira 7 kuruş zam geldi.

İSTANBUL'DA MOTORİN 57 LİRA 55 KURUŞA YÜKSELDİ

Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 57 lira 55 kuruştan, Ankara'da ise 58 lira 57 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.