Motorine gece yarısı 2 lira 7 kuruşluk dev zam geldi

Güncelleme:
Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ederken, gece yarısı motorine 2 lira 7 kuruş zam geldi. Pompaya yansıyan fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 57 lira 55 kuruştan, Ankara'da ise 58 lira 57 kuruştan satılıyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ederken, dün gece yarısı motorine 2 lira 7 kuruş zam geldi.

İSTANBUL'DA MOTORİN 57 LİRA 55 KURUŞA YÜKSELDİ

Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 57 lira 55 kuruştan, Ankara'da ise 58 lira 57 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarınecdet:

Durmak yok yola devam beni etkilemez ben hep 50 liralık alıyorum

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıObjektif Bakış:

Zam üstüne zamlara alıştık artık, hatta zam olmadığı günler bir boşluk hissediyoruz

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
