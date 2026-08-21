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Motorine bu gece yarısı 2 TL 92 kuruş zam bekleniyor... Motorinin litresi 84 TL düzeyine çıkacak

Motorine bu gece yarısı 2 TL 92 kuruş zam bekleniyor... Motorinin litresi 84 TL düzeyine çıkacak
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Peş peşe yapılan zamların ardından hafta başından bu sakin bir seyir izleyen motorine, bu gece yarısı 2 TL 92 kuruş zam bekleniyor. Motorinin litresi, 84 TL düzeyine çıkacak.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA)- Peş peşe yapılan zamların ardından hafta başından bu sakin bir seyir izleyen motorine, bu gece yarısı 2 TL 92 kuruş zam bekleniyor. Motorinin litresi, 84 TL düzeyine çıkacak.

Petrol fiyatları, ABD-İran savaşının Suudi Arabistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt gibi üretici ülkelerden yapılacak arzı olumsuz etkileyebileceği kaygısıyla yükseliyor.

Brent petrolün varil fiyatı 93,82 dolar, ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı da 86,78 dolar düzeyinde işlem görüyor.

Petrol ile birlikte küresel piyasalarda motorin ve benzinin ton fiyatları da artıyor. Motorinin metrik ton fiyatı, bin 300 dolara kadar çıktı. Ardından  bir miktar gevşedi. Halen, bin 276 dolardan işlem görüyor.

BENZİN SIRADA

Bu gelişmeler, peş peşe zamların ardından hafta başından bu yana fiyat hareketinin görülmediği motorine ve benzine zammı tetikledi.

Motorine, bu gece yarısı 2 TL 92 kuruş zam bekleniyor. Sektör kaynakları, benzinin da zam sınırına doğru yaklaştığını belirterek, "Benzine, gelecek hafta zam gelebilir" dedi.

84 TL'YE DAYANACAK

Motorinin 7,74 TL düzeyinde bulunan ÖTV'si, bu ayın sonuna kadar sıfırlandı. ÖTV'nin sıfırlanmasıyla geçen hafta perşembe günü, motorine önce 9,25 TL indirim, ardından da 8,89 TL zam yapıldı.

ÖTV sıfırlandığı için motorine bundan sonra gelecek zamlar, herhangi bir indirim olmaksızın yansıtılacak. Bu gece yarısı yapılması beklenen 2 TL 92 kuruş zamla motorinin litresi, 84 TL düzeyine çıkacak.

Kaynak: ANKA
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