Haberler

Motorine İkinci İndirim... Motorine 1,66 TL İndirim Daha Bekleniyor, Pompaya Yansıyacak Tutar 42 Kuruş

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD-İran anlaşması sonrası petrol fiyatlarındaki düşüşle motorine bu gece yarısı 1,66 TL indirim yapılması bekleniyor. Eşel mobil sistemiyle pompaya yansıyacak indirim 42 kuruş olacak.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - ABD ile İran'ın savaşı bitirecek anlaşmaya varmasının ardından uluslararası piyasalarda petrol ve motorinin ton fiyatlarının düşmesi, peş peşe indirimleri gündeme getirdi. Motorine, bu gece yarısı 1,66 TL indirim daha bekleniyor. Eşel mobil sistemi uyarınca pompaya yansıması beklenen indirim tutarı 42 kuruş.

ABD ile İran savaşıyla 115 dolara kadar çıkan Brent petrol fiyatı, iki ülkenin savaşı bitirecek anlaşmaya varmasıyla geriledi. Brent petrol, 82 dolar düzeyinde işlem görüyor.

Anlaşma haberleriyle birlikte, uLuslararası piyasalarda motorinin metrik ton fiyatı da düştü. Buna bağlı olarak motorine peş peşe indirimler gündeme geldi. Motorine, bugünden geçerli 1,23 TL indirim yapıldı. İkinci indirim bu gece yarısı uygulamaya girecek.

Sektör kaynakları, motorine, bu gece yarısı 1,66 TL indirim göründüğünü belirterek, "Eşel mobil sistemi uyarınca pompaya yansıması beklenen indirim tutarı 42 kuruş" dedi.

"BENZİN İNDİRİM İÇİN GEREKLİ DÜZEYE GELMEDİ"

Kaynaklar, benzine bir indirimin söz konusu olup olmadığı sorusu üzerine, "Küresel piyasalarda benzinin metrik ton fiyatı da geriledi. Ancak, indirim için gerekli düzeye daha gelmedi" dedi. Anlaşmanın imzalanmasının ardından petrol, motorin ve benzinde daha hızlı bir düşüşün yaşanabileceğini vurgulayan kaynaklar, "Bu da doğal olarak gerek benzine gerekse de motorine yeni indirim anlamına gelecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı

Bakanlık gerekeni yaptı! İstanbul'daki marketlere ceza yağdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlçe beşik gibi! Gece boyunca 62 deprem meydana geldi

İlçe beşik gibi! Gece boyunca 62 deprem meydana geldi
AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'ten baraj inşaatını tamamlamayan şirkete tepki: Ya yapın ya da defolun gidin

Baba ve oğlu dereye uçtu, AK Parti Milletvekili küplere bindi
İzmir'deki kalabalık Savcı Sayan'ı şaşırttı: Dikkatle incelenmelidir

Salondaki kalabalık şaşırttı: Dikkatle incelenmelidir
İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! 27 kişi gözaltına alındı

İmamoğlu'na bir şok daha! Operasyonda çok sayıda gözaltı var
Dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli Malatya'da gerçekleştirildi

Yer: Malatya! Dünyada bir ilke imza atıldı
Sanki içine doğmuş! Oyuncu Ece İrtem'in son sözleri ağlattı

Sanki içine doğmuş! Oyuncu Ece İrtem'in son sözleri ağlattı
Bombayı Ece Erken patlattı! Devrim Özkan'ın sevgilisini gören Torreira oturup ağlamış

Galatasaray'ın yıldızı için söyledikleri bomba: Oturup ağladı