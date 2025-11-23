Motorine 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

2 LİRA 44 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR

Motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 44 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA 57 LİRA 3 KURUŞTAN SATILACAK

Pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 57 lira 3 kuruş, Ankara'da ise 58 lira 6 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.