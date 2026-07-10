Motorine 2,16 TL İndirimi Ötv Yutacak, Pompaya İndirim Yansımayacak

Haber : Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Hafta içinde peş peşe üç kez zamlanan motorine, bu gece yarısı 2,16 TL indirim gelecek. Sektör temsilcileri, bu ayın başında eşel mobil sistemiyle ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na işaret ederek, "Karar gereği indirim tutarının tamamı kadar ÖTV artırılacak. Dolasıyla pompaya indirim yansımayacak" dedi.

ABD'nin İran'a saldırması ve Rusya'nın dizel ihracatını yasaklama kararı, Brent petrol ve küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Bu gelişme, motorine hafta içinde üç ayrı günde toplam 5 TL 15 kuruş zam yapılmasına yol açtı. Küresel piyasalarda, motorin fiyatları bir miktar gevşedi. Motorine, bu gece yarısı yarısı 2,16 TL indirim gelecek. Ancak, indirim pompaya yansımayacak.

Sektör temsilcileri, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, 3 Temmuz'da akaryakıtta uygulanan eşel mobil sistemiyle ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na işaret ederek, "Karar gereği benzin ve motorine gelecek indirimlerin tamamı kadar ÖTV artırılacak. Dolasıyla pompaya indirim yansımayacak" dedi.

Kaynaklar, devletin motorinde ÖTV kesintisi yapacağı tutarın şu anda 10 TL düzeyinde olduğunu belirterek, "Bu gece yarısından sonra 8 TL'nin altına düşecek. Devlet, indirimlerle 8 TL'yi sıfırlayacak. Sonra indirimler pompa satış fiyatlarına yansıyacak" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, yurt içi rafineri fiyatlarında artış olması durumunda; 31 Temmuz'a kadar fiyat artışının yüzde 50'si kadar ÖTV indirimi uygulanacak. 1 Ağustos - 30 Eylül döneminde artışın yüzde 25'i kadar ÖTV indirimi yapılacak. 1 Ekim 2026 itibarıyla eşel mobil sistemi tamamen sona erecek. Rafineri fiyatlarıın düşmesi durumunda indirim tutarının tamamı kadar ÖTV artırılacak.

Kaynak: ANKA