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Motorine 1 lira 55 kuruş indirim geldi

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte motorin fiyatları da değişmeye devam ediyor. Motorine bu gece yarısı itibarıyla 1 lira 35 kuruş indirim geldi. İstanbul'da motorinin litresi 40 lira 7 kuruş, Ankara'da ise 41 lira 46 kuruş oldu.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. En son Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ( EPDK) duyurusu ve uluslararası fiyatlardan kaynaklı iki indirimin yapıldığı motorine günler sonra bir indirim daha geldi. Bu kez gece yarısı itibarıyla fiyatlar 1 lira 35 kuruş daha düştü.

1 lira 35 kuruşluk indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 40 lira 7 kuruş, Ankara'da ise 41 lira 46 kuruş oldu.

Motorine 1 lira 55 kuruş indirim geldi

EN SON BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili 20 Şubat'taki açıklamasında "Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde bir indirim olacaktır." ifadelerini kullanmıştı. Yılmaz'ın açıklamasından 2 gün sonra benzine 76 kuruş, motorine ise 2 lira 10 kuruş indirim gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı bulunuyor. Hesaplanma sonucunda dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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Yorumlar (1)

Verdik y gorduk etkiyi:

Aynen gulmekten yikiliyoruz. Yuzlerimiz cicek acti. O kadar ucuz ki insanin icesi geliyor. Eee tabi verdik yetkiyi gorduk etkiyi

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