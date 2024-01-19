Motorin fiyatı rekor kıracak! Yarın gece yarısından itibaren 1 lira 3 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİN 40 LİRAYI AŞIP REKOR KIRACAK

20 Ocak Cumartesi (Yarın) saat 00.00'dan geçerli olmak üzere motorine 1 lira 3 kuruşluk zam gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 40 lira 11 kuruştan, Ankara'da ise 40 lira 77 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.