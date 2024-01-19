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Motorin fiyatı rekor kıracak! Yarın gece yarısından itibaren 1 lira 3 kuruş zam gelmesi bekleniyor

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 20 Ocak Cumartesi (Yarın) saat 00.00'dan geçerli olmak üzere motorine 1 lira 3 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. Zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 40 lira 11 kuruştan, Ankara'da ise 40 lira 77 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİN 40 LİRAYI AŞIP REKOR KIRACAK

20 Ocak Cumartesi (Yarın) saat 00.00'dan geçerli olmak üzere motorine 1 lira 3 kuruşluk zam gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 40 lira 11 kuruştan, Ankara'da ise 40 lira 77 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (28)

Ahmet Akyel:

Zamı yapanlar kayırsın,bize bir şey olmazzzz.ÇÜNKÜ KAŞARLANDIK ARTIK.Zam gelmediği zaman huzursuz oluyoruz,keyfimiz kaçıyor.BU yıl emeklilerin yılı,bizim yılımız

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mehmet:

brent hergün düşüyor ama biz hergün zam yapıyoz. uzaya çıktık ama ne ile. zam roketleri ile.

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yanıt1
albatros :

ekonomi çok kötür gitmeye başladı. acilen bir erken seçim yapıp erdoğanı tekrar seçmeliyiz...

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Ghost BLue:

Ohh ohh yakında marketlere de yansır bilmeyenler için şimdiden söyleyeyim bunu bilmeyen çok çünkü :D

165
8
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Ghost BLue:

Beğenmeyen arkadaşlar neden beğenmiyor anlamadım gitti seviyorlar sürünmeyi sanırım ?

yanıt101
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mehmet:

neden beyenmiyor biliyon. çünki yalaka. yada beleş hükümet sayesinde geçinen asalak.

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yanıt0
hacı avcı:

Oh negüzel al 15 sat 40

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Uğur Mir Sezgin:

Reis reis resi huloo egonomiyi çok iyi bilir, siz bu fakıra 5 sene daha verin alayınızı ......................

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serkan üçgül:

Bu zam niye şimdi yükselen bi şey yok ego dışında varil fiyatları 100$ üstüne çıktı diye 7 tl 20 tl üzerine çıkmıştı ama şu an 80$ altında ama 40 tl lerde nasıl hesalıyor değil kim bu hesaplıyanlar diye sorulmalı

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Şerif Ali:

Paran değer kaybediyor. Yani paran sıradan bir kağıt parçasına döndü. En büyük paran olan 200 tl gidip markette 1 kutu peynir alıp gelirsin. Ülkenin durumu çok vahim. Medya algısıyla ülkeyi gülük gülistanlık göstermeye çalışıyorlar. Hani 2. Dünya savaşında Almanlar Rus tankları Berlin'de görene kadar savaşın kendilerinin kazandıklarını sanıyordu. Türkiye'de ki medyanın durumu da şuan böyle. Fabrikalar kapana kapanana. AVM ler ısınmak ve serinlemek için kullanıyor İnsanlar.

yanıt74
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