Yangına "öncü dron"larla acil müdahale edilebilecek

MOSTAŞ Teknoloji, geliştirdiği dronlarla çok katlı binalarda yangına acil müdahale etmeyi amaçlıyor. Yangına Müdahale İHA'sı projesiyle, itfaiyenin ulaşamadığı alanlarda hızlı müdahale sağlanacak.

Ürettiği dronlarla tarım alanında hizmet veren MOSTAŞ Teknoloji, şimdi de ürünlerinin özellikle çok katlı binalarda yangına acil müdahalede kullanılmasını amaçlıyor.

Teknopark İstanbul'da yer alan şirketin Kurucu Ortağı Kasım Alperen Ateş, AA muhabirine geliştirdikleri ürünlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Küreselleşen otonom sistem teknolojilerine, yenilikçi çözümler sunduklarını anlatan Ateş, şu anda Teknopark İstanbul ile "Yangına Müdahale İHA'sı" isimli projede birlikte çalıştıklarını söyledi. Proje kapsamında, Teknopark İstanbul'un ilk kez vermeye başladığı "Çağla Girişim Fonu" ile desteklenecek 4 firmanın arasında yer almaktan gurur duyduklarını dile getiren Ateş, halihazırda bir yatırım turunda olduklarını da bildirdi.

Ateş, özellikle gökdelenler gibi dikey yapılaşmaların yanı sıra trafik, yol durumu veya hava şartlarından dolayı itfaiyenin yangına müdahale süresinin uzayabildiğine dikkati çekerek, "Projede amacımız, itfaiyenin hızla ulaşamayacağı alanlara acil müdahalede bulunarak, ekiplere zaman kazandırmak. İtfaiye merdivenlerinin uzunluğu en fazla 50-60 metreyken, hortum uzunluğu 100 metreye ulaşıyor. Biz bu merdiven mesafesinin ötesine hortumu ulaştırarak, yangını kontrol altına almayı planlıyoruz. Türkiye'de 1300 itfaiye istasyonu bulunuyor. Mesela İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi metropollerdeki istasyonlarda, OSB'lerde, büyük otellerde hatta hastanelerde bu dronler 'öncü destek ekip' olarak demirbaş listesine alınabilir." ifadelerini kullandı.

"İtfaiyeye gerek kalmadan, dronla müdahale edebileceğiz"

Söz konusu ürünün, itfaiye hortumunu tutarak yangın merkezine müdahaleye gidebileceğini aktaran Ateş, halihazırda itfaiyeden su çekme işlemi için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Ateş, ürünün ilerleyen aşamalarda itfaiye aracı olmadan da kullanılabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hava aracı projeleri, blok blok ilerliyor. Şu an, blok 1 aşamasındayız. Blok 1'de, şu an itfaiyeden çektiğimiz hortumla denemeler yapıyoruz, prototipimiz var. Ama Blok 2 ve Blok 3'te belirli alanlardaki, mahallelerdeki veya belirli önemli ölçeklerdeki alışveriş merkezleri ve hastane önlerindeki su tahliye sistemleri kullanılabilecek. Burada da itfaiyeye gerek kalmadan, direkt dronla gidip oradan da müdahale edebileceğiz. Şu an yangında en büyük sorun itfaiye erinin merdiveninin yetişemediği noktalara müdahale edememesi. Bu fiili müdahale süresi, en az 20 dakikayı bulabiliyor. Yangın için en önemli, en kıymetli şey ilk müdahaledir. Biz can güvenliğinin riske atmadan, yangının yayılmasını önlemek amacıyla ilk müdahaleyi yapmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
