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Moskova mahkemesinin Euroclear'ın temyiz başvurusunu reddettiği bildirildi

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Moskova'daki mahkeme, Euroclear'ın Rusya Merkez Bankası'na 233 milyar dolar ödemesine yönelik karara itirazını reddetti. Rusya, dondurulan varlıkların yasa dışı olduğunu savunuyor.

Moskova'daki bir mahkemenin, Avrupa'da dondurulan Rus varlıklarına ilişkin davada, Belçika merkezli finans kuruluşu Euroclear'ın, Rusya Merkez Bankasına 18,2 trilyon ruble (yaklaşık 233 milyar dolar) ödemesine yönelik karara yaptığı itirazı reddettiği belirtildi.

Rus haber ajansı TASS'ın mahkeme yetkililerine dayandırdığı haberinde, Moskova Temyiz Mahkemesinin, mayısta Euroclear aleyhine verilen kararı geçerli saydığı belirtildi.

Rusya Merkez Bankası, Avrupa'da dondurulan Rus varlıkları nedeniyle Aralık 2025'te Euroclear'a dava açmıştı.

Moskova Tahkim Mahkemesi de 15 Mayıs'ta Euroclear'ın Rusya Merkez Bankasına 18,2 trilyon ruble ödemesine karar vermişti.

Rus yetkililer, Euroclear'ın Rusya Merkez Bankasına ait varlıkları, Ukrayna savaşını gerekçe göstererek dondurmasının yasa dışı olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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