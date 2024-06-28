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Moody's: Türkiye'nin gri listeden çıkarılması yabancı yatırımları artıracak

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Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı. Listeden çıkışın, küresel bazda ticari ilişkileri güçlendirmesi ve yatırım girişlerini desteklemesi beklenirken Moody's de gri liste kararını değerlendirdi. Moody's Sektör Uygulama Lideri Mohamed Daoud, "Bu gelişmenin Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artırması, yabancı yatırımları ve Avrupa ve ABD kurumlarıyla ilişkileri potansiyel olarak güçlendirmesi bekleniyor." dedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Sektör Uygulama Lideri Mohamed Daoud, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına ilişkin, "Bu gelişmenin Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artırması, yabancı yatırımları ve Avrupa ve ABD kurumlarıyla ilişkileri potansiyel olarak güçlendirmesi bekleniyor." açıklamasını yaptı.

Moody's, Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkarılmasına ilişkin AA muhabiriyle paylaştığı notta, Daoud'un değerlendirmelerine yer verdi. Daoud, Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkarılmasının hükümet ve çeşitli ekonomik sektörlerin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelelerini güçlendirmede kaydettikleri önemli ilerlemenin göstergesi olduğunu belirtti.

Moody's: Türkiye'nin gri listeden çıkarılması yabancı yatırımları artıracak

"BU GELİŞMENİN, TÜRKİYE'NİN İTİBARINI ULUSLARARASI ALANDA ARTIRMASI BEKLENİYOR"

Moody's Sektör Uygulama Lideri Daoud, "Bu gelişmenin Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artırması, yabancı yatırımları ve Avrupa ve ABD kurumlarıyla ilişkileri potansiyel olarak güçlendirmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

NE OLDU?

Türkiye, FATF'nin 23-28 Haziran'da Singapur'un dönem başkanlığında yapılan Genel Kurul sonrası FATF gri listesinden çıkarıldı. Genel Kurul, stratejik kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele (AML/CFT) konusunda daha önceki değerlendirmeler sırasında tespit edilen eksikliklerini gidererek listeden çıkarılan iki ülke olan Türkiye ve Jamaika'yı tebrik etti.

FATF Genel Kurulu, Türkiye ve Jamaika'nın artık FATF'nin artırılmış izleme sürecine tabi olmayacağına karar verdi. Bir hafta süren FATF Genel Kurul toplantılarına 200'ün üzerinde hükümet ve Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, INTERPOL ve Egmont Mali İstihbarat Birimleri de dahil olmak üzere gözlemci kuruluşları temsil eden delegeler katıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Gri Liste Moody's Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

yasin yaşaran:

Daha çiti çektik koyunlar gelecek çitten geçerken yünleri takılacak o yünleri toplayacağız yıkayacağız satacağız borcumuzu ödeyeceğiz yani listeden çıkmak faizle borç para ya da yabancı parasını getirecek faize yatıracak .

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Gerard Dirivia:

Peki yerli yatırımlar ne zaman hayata geçiyor?

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Abdullah Eren Ikbal:

Türkiye'nin gri listeden çıkması verdiğimiz tavizlerle doğru orantılı. Küresel

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