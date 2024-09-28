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Moody's, İsrail'in kredi notunu düşürdü

Moody's, İsrail'in kredi notunu düşürdü
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İsrail'in kredi notunu "A2"'den "Baa1"'e indirirken, kredi notu görünümünü negatifte tutma kararı aldı. Not indirimine jeopolitik risklerin artması ve ekonomik zayıflamanın etkisi olduğu vurgulandı.

Gazze'de binlerce masum sivili katleden İsrail ekonomisi negatif izlenim vermeye devam ediyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's İsrail ekonomisinin devam eden çatışmalar nedeniyle büyük risk altında olduğunu duyurdu.

İsrail'in kredi notunu "A2"den "Baa1"e düşürürken, ülkenin kredi notu görünümünü negatifte tuttu. Moody's'ten yapılan açıklamada, İsrail'in kredi notunun revize edildiği bildirildi. Açıklamada, İsrail'in döviz ve yerel para cinsinden kredi notunun "A2"den "Baa1"e düşürüldüğü, kredi notu görünümünün ise negatif olmaya devam ettiği aktarıldı.

"RİSK ÇOK YÜKSEK SEVİYELERE ULAŞTI"

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, not indiriminin temel nedeninin jeopolitik riskin önemli ölçüde yoğunlaşarak çok yüksek seviyelere ulaşması ve İsrail'in hem yakın hem de uzun vadede kredibilitesi için önemli olumsuz sonuçlar doğurması olduğu kaydedildi. Gazze'de ateşkes olasılığının azaldığı belirtilen açıklamada, iç siyasi risklerin jeopolitik risklerle birlikte arttığı ifade edildi. Açıklamada, uzun vadede İsrail ekonomisinin askeri çatışmadan dolayı daha önce beklenenden daha kalıcı bir şekilde zayıflayacağının değerlendirildiği bildirildi.

İSRAİL EKONOMİSİNDE NEGATİF TABLO

Artan güvenlik riskleriyle önceki çatışmalarda olduğu gibi artık hızlı ve güçlü bir ekonomik toparlanmanın beklenmediği aktarılan açıklamada, gecikmiş ve daha yavaş ekonomik toparlanmanın ülkede kamu maliyesini daha kalıcı bir şekilde etkileyeceğine işaret edildi. Açıklamada, devam eden negatif görünümün de Moody's'in aşağı yönlü risklerin devam ettiğine dair görüşünü yansıttığı vurgulandı. Moody's, Ekim 2023'te İsrail'in "A1" olan kredi notunu olası bir düşüş için incelemeye almıştı. Şubat ayında da ülkenin kredi notunu "A1"den "A2"ye indiren Moody's, not görünümünü "negatif" olarak revize etmişti.
Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

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