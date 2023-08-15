Moody's'in Türkiye kararı sonrası bankacılık hisseleri yükselişe geçti
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirmesiyle Borsa İstanbul'da bankacılık hisseleri yükselişe geçti. Bankacılık endeksi 7.300 puanı aşarken, yükseliş yüzde 2'yi buldu.
Moody's, Türk bankalarıyla ilgili ezber bozan bir karara imza attı. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana yükseltti. Kararın ardından Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi yükselişe geçti.
YÜKSELİŞ YÜZDE 2'Yİ BULDU
Karar öncesi BIST bankacılık endeksinde düşüş yaşanıyordu. Dünü 7.179 puandan tamamlayan endeks, öğlen saatlerinde 7000 puana kadar gerilemişti. Moody's'in kararıyla birlikte endeks 7.300 puanı aştı. Saat 15.30 itibarıyla bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 2'yi buldu.
BANKA HİSSELERİ TAVAN YAPTI
Karar sonrası Akbank 31,50 lira, Garanti Bankası 57,70 lira, Vakıfbank 12,84 lira, Yapı Kredi 16,82 lira, Halkbank ise 14,40 lirayla günün en yüksek seviyelerini gördü.