Moody's, Fransa'nın Kredi Notunu Teyit Etti, Görünüm Negatife Çevrildi

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'nın kredi notunu 'Aa3' olarak teyit ederken, not görünümünü 'negatif' olarak güncelledi. Bu durumun, siyasi parçalanmanın yasama süreçlerine etkisi ve ekonomik sorunlara çözüm üretme kapasitesini sınırlama riski ile bağlantılı olduğu belirtildi.

Fitch ve S&P, Fransa'nın kredi notunu düşürmüştü

İç siyasette artan parçalanma ve kutuplaşma ile kamu maliyesine ilişkin belirsizlikler sonrasında Fransa, kredi derecelendirme kuruluşlarının not indirimleriyle karşılaşmıştı.

Eylül ayında Fitch Ratings, Fransa'nın kredi notunu "A+"ya düşürmüş, ülkenin kredi notu görünümü "durağan" olmuştu.

Standard & Poor's (S&P) da geçen hafta Fransa'nın kredi notunu "A+/A-1"e çekmiş, not görünümünü "durağan" olarak belirlemişti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
