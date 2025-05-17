Moody's, ABD'nin kredi notunu düşürdü

Moody's, ABD'nin kredi notunu düşürdü
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'nin kredi notunu 'Aaa'dan 'Aa1'e düşürdü. Kuruluş ayrıca ABD'nin kredi notu görünümünü de 'negatif'ten 'durağan'a çevirdi. Yapılan açıklamada ise mali açıklar ve kamu borcunun artmasına dikkat çekildi.

Moody's, ABD'nin kredi notunu "Aaa"dan "Aa1"e düşürürken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdiğini açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten yapılan açıklamada, ABD'nin kredi notunun revize edildiği bildirildi.

KREDİ NOTU DÜŞÜRÜLDÜ

Ülkenin uzun vadeli kredi notunun "Aaa"dan "Aa1"e düşürüldüğü belirtilen açıklamada, kredi notu görünümünün ise "negatif"ten "durağan"a çevrildiği kaydedildi.

Açıklamada, not indiriminin, 10 yıldan uzun süredir kamu borcu ve faiz ödeme oranlarının benzer derecelendirmeye sahip ülkelere kıyasla önemli ölçüde yüksek seviyelere çıkmasını yansıttığı aktarıldı.

"DAHA BÜYÜK AÇIKLAR BEKLENİYOR"

ABD yönetimleri ve Kongre'nin, büyük yıllık mali açıklar ve artan faiz maliyetleri eğilimini tersine çevirecek önlemler üzerinde anlaşmaya varamadığına işaret edilen açıklamada, "Görüşülmekte olan mevcut mali tekliflerin zorunlu harcamalarda ve açıklarda uzun vadeli önemli azalmalar sağlayacağına inanmıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, gelecek on yıl boyunca, hükümet gelirlerinin genel olarak sabit kalmasının ve daha büyük açıkların beklendiği ifade edildi.

BORÇ VE AÇIĞIN YÜKSELECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

10 yılı aşkın bir süredir ABD'nin federal borcunun sürekli mali açıklar nedeniyle keskin bir şekilde yükseldiğine dikkat çekilen açıklamada, federal harcamalar artarken vergi indirimlerinin hükümet gelirlerini azalttığına vurgu yapıldı.

Vergilendirme ve harcamalarda ayarlamalar yapılmadığı takdirde, bütçe esnekliğinin sınırlı kalmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, ülkede 2024 yılında toplam harcamaların yaklaşık yüzde 73'ünü oluşturan zorunlu harcamaların faiz giderleri de dahil olmak üzere 2035 yılına kadar yaklaşık yüzde 78'e yükselmesinin öngörüldüğü, 2017 vergi indirimlerinin uzatılması halinde gelecek 10 yılda açığın yaklaşık 4 trilyon dolar artacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Moody's, ABD'nin kredi notunu Aaa seviyesinde tutan son büyük kredi kuruluşuydu. Standard & Poor's, 2011'de, Fitch ise 2023'te ABD'nin kredi notunu AA+'ya indirmişti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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