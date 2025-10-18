MomTalks Ebeveynlik Zirvesi ile Uluslararası Arenaya Adım Attı

Türkiye'nin önde gelen ebeveynlik ve gelişim platformlarından MomTalks, uluslararası arenaya adım attı. 2017 yılından bu yana Türkiye'de ebeveyn eğitim zirveleri düzenleyen platform, ilk yurt dışı etkinliğini Londra'da gerçekleştirdi.

Ebeveynlik ve gelişim platformu MomTalks, ilk kez yurt dışında sahne aldı. Londra'da düzenlenen etkinlik, ebeveynlikten yapay zekaya, psikolojiden eğitime uzanan geniş içerik yelpazesiyle ilgi görürken, platformun bugüne kadar 25 bin ebeveyne ulaştığı da belirtildi. Alanında uzman konuşmacıların katıldığı zirve, katılımcılara hem ilham verdi hem de bilgi dolu bir deneyim sundu.

Kurulduğu günden bu yana uzmanlarla ebeveynleri bir araya getiren MomTalks, ebeveynlerin geleceği şekillendirmedeki rolü ve eğitimdeki kritik önemi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Platform, ebeveyn eğitiminin çocukların mutluluğu, sağlığı ve genel refahı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, toplumsal dönüşümün önemli bir parçası olmayı sürdürüyor. MomTalks ekibi, her geçen gün daha fazla ebeveyne ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, uluslararası etkinliklerin devam edeceğinin sinyalini verdi.

MomTalks'un fikir annesi ve kurucusu Dr. Bahar Eriş ile MomTalks partneri Zeynep İşman platformun faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Ebeveyn eğitiminin önemine değinen Zeynep İşman, "Ebeveyn eğitimi çocukların refahını, mutluluğunu, sağlığını etkiliyor. Dolayısıyla topluma etki eden bir konu. 9'uncu yılımızda ülkemizin dört bir yanında etkinlikler düzenledik. Geçtiğimiz hafta ilk kez yurt dışında Londra'da Türk ebeveynler ile buluştuk. Daha çok ebeveyne dokunabilmek için eğitim kurumlarımızın, eğitimi odağına alan tüm kuruluşlarımızın desteklerini bekliyoruz. Ailelerin bilinçlenmesi yolunda onlara destek olmaya çalışıyoruz. MomTalks etkinlikleri ulaşılabilir düzeyde. Tüm anne-babaların bu etkinliklere katılmasını istiyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan ailelerin bize ulaşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Platformun kurucusu Dr. Bahar Eriş ise zirveler hakkında bilgi verdi. Eriş, "MomTalks gelecek aileden başlar sloganına sahip ebeveyn eğitim zirvesi. Etkinliklerimizde ebeveynlere yalnız olmadıkları mesajını veriyoruz. Günümüzde çok fazla bilgi var fakat çok fazla bilgi kirliliği de var. Bizim amacımız doğru bilgiyi ebeveynlerle buluşturmak. Bu yıl Ankara'da yılın son etkinliğini yapacağız. Fiziksel ve online olarak katılmak mümkün. Son olarak Londra'da ebeveynlerle bir araya gelmiştik. Birçok ebeveyn çocuklarına sınır koymakta güçlük çekiyorlar. Akran zorbalığı, çocuk psikolojisi gibi çok farklı konuları ele aldık. Farklı alanlardan uzmanları ebeveynler ile bir araya getirdik" dedi. - İSTANBUL