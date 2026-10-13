MODEF EXPO 2026, İnegöl'de 140'a yakın firmanın katılımıyla açıldı

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Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde 55'incisi düzenlenen Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı (MODEF EXPO 2026) başladı.

MODEF Fuar Alanı'ndaki etkinliğin açılış töreninde konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, fuarın 30 yıldan fazla süredir Bursa'nın mobilya üretiminin ve ihracatının gücü olduğunu söyledi.

Geçen yıllarda ortalama 20 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuarın bu yıl da sektörün tüm dinamiklerini bir araya getirdiğini belirten Ayyıldız, "140'a yakın firma, en yeni ürün ve çözümleriyle fuarda olacak. Bursa'nın ve ülkenin ticari vizyonunu yansıtan bu organizasyonda sadece yurt içinden gelen ziyaretçiler değil, yurt dışından temsilcileri de ağırlıyoruz." dedi.

Ayyıldız, fuarın kentin istihdamına ve ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Yardımcısı Ahmet Güleç, "İnegöl'ün ruhu, paylaşan ruh, gelişen ruh. Dolayısıyla burası geliştikçe Türkiye mobilya sektörünün hikayesi gelişiyor." diye konuştu.

Güleç, imalat sektöründeki sorunların çözülmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu şehrin hikayesi, Türkiye'nin hikayesi. Bakın burada imalat, yatırım var, istihdam, inovasyon, tasarım, katma değer var. İnegöl büyürse, İnegöl gibi şehirler büyürse Türkiye, büyüyecek. Onun için özellikle meslektaşlarımız, iç pazarda ve dış pazarda sorunlarımızı çözmek için kamu sektörünü, kamu bürokrasisini, siyasetçilerimizi yanımızda görmek istiyoruz."

MODEF Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, yılda iki fuar yapıldığını, bunlardan birinin iç piyasa, diğerinin ihracat fuarı olarak gerçekleştirildiğini dile getirerek, fuarda 140 firmanın yer aldığı bilgisini verdi.

Uğurdağ, fuar organizasyonuyla elde edilen gelirle hem yurt içinde hem yurt dışında ikili iş görüşmeleri ile fuar organizasyonları gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nedim İncebay, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın da konuştuğu törende, daha sonra kurdele kesildi ve fuar alanı gezildi.

Kaynak: AA