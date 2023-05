Mobilya sektöründe ham madde fiyatlarındaki artışa destek çağrısı

My Sweet Home Mobilyacılar Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Ayaydın, Ticaret Bakanlığı'na ham madde fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilmesi için destek çağrısında bulundu.

Mobilya AVM'leri olarak bilinen My Sweet Home Mobilyacılar Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Ayaydın, Ticaret Bakanlığı'na ham madde fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilmesi için destek çağrısında bulundu. Ayaydın, mobilyacılık sektöründe ham madde ve ulaşım fiyatlarındaki artışın, tüketicinin kaliteli ürüne ulaşmasının önündeki en büyük problemlerin başında geldiğini kaydetti.

Mobilya sektöründe yüzlerce ürün çeşidinde ve lojistik alanında fiyatların günlük ve haftalık olarak değişim gösterdiğini belirten My Sweet Home Mobilyacılar Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Ayaydın, "Her sektörde olduğu gibi mobilyacılık sektöründe de ham madde ve ulaşım fiyatlarındaki artış tüketicinin kaliteli ürüne ulaşmasının önündeki en büyük problemlerin başında gelmektedir. My Sweet Home Mobilyacılar Çarşısı'nı oluşturan 150 üretici firmamız ile kurduğumuz ortak sistemimiz ile bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak adına fiyat politikamızda tüketiciyi merkezimize almış bulunmaktayız. Bizzat kendimiz üretim yaptığımız ve hiçbir aracı kurum bulundurmadığımız için bahsetmiş olduğumuz hammadde ve lojistik fiyat artışlarından doğan fiyat artışlarını kar marjımızı minimalize ederek sübvanse etmekteyiz. Kaliteli ürünü vatandaşımızla ucuza buluşturmak adına büyük bir mücadele vermekteyiz" dedi.

"BİLİNDİK MARKALARA GÖRE YÜZDE 45 DAHA UYGUN FİYATLAR SUNUYORUZ"

Kaliteli ürünleri ekonomik olarak daha uygun fiyata tüketicilere sunmalarının altında yatan sebebe de değinen Erdal Ayaydın'ın açıklaması şöyle:

"Hiçbir aracı kurum bulunmadığı için bilindik markaların kar marjlarını da göz önüne alarak oluşturdukları fiyat politikalarından etkilenen tüketicilerimizin yaşadığı olumsuz durumun önüne geçiyoruz. Küçük kobilerle yaptığımız üretim ile pazarın bilindik markalarının çok daha üst kalitesinde ürünleri bu markaların sunduğu fiyatların yüzde 45 daha altında bir fiyata üreticiye sunabiliyoruz. Ürünlerimiz ile ilgili pazarın önde gelen markalarının model ve ürün taleplerini de yine bu fiyat politikamızın korunması adına çarşılarımız dışarısında satışını yasaklamış bulunuyoruz."

"5 BİN KİŞİLİK BİR İSTİHDAM POTANSİYELİMİZ MEVCUT"

"Gebze, Sakarya ve Sancaktepe'de toplamda 45 bin metrekarelik bir alanda hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Hedefimiz 81 ilde tüketicilerimize ulaşmayı başarabilmek. Bu amaçla çok yakın bir zamanda Pendik'te de 7 bin metrekarelik bir alanda perakende satış hizmetine başlayacağız. Daha sonrasında ise Trabzon şubemiz, devamında Tekirdağ ve Malatya şubemizi de yılsonuna kadar aktif etme gayretindeyiz. Şu an için Avrupa'nın birçok ülkesine, Afrika ve Arap ülkelerine bünyemizde bulunan üreticilerimiz tarafından satış mevcuttur. Özellikle pandemi süreci ile birlikte Afrika ülkelerinden gelen ofis mobilyası taleplerinde büyük bir ihracat potansiyeli yakaladığımızı da belirtmek isterim. Türkiye içerisinde ise sistemimiz ile bağlantılı olarak 5 bin kişilik bir istihdam potansiyelimiz mevcut. Asıl hedefimiz uzun vadede özellikle Fransa, Bulgaristan ve Almanya'da mobilya AVM'leri açabilmektir. Bu yönde de çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız."

HER ÜRÜN EL EMEĞİ OLARAK ORTAYA ÇIKIYOR

"Ekibimizle yaptığımız aylık toplantılarda mobilyanın da bir modası olduğunu hatta bunun yıllık değiştiğini düşünerek hareket ediyoruz. Her zaman yeni modeller daha kalitelisi daha güzeli kumaşın da süngerin de en iyisini yapmak adına çaba gösteriyoruz. Antibakteriyel kumaşlar kullanarak kanserojen içeren hiçbir maddeye ürünlerde yer vermiyoruz. Uzun ömürlü ürünler ortaya koymak adına mobilyanın iskelet yapısın da en kalitelisini kullanma gayretini gösteriyoruz. Fabrikasyon ve seri üretim modelini uygulamadığımız için her ürün üzerinde yoğun bir emek olduğunun altını çizmek isterim. Her ürün el emeği olarak ortaya çıkıyor. Satış sonrası hizmet ve müşteri memnuniyeti yönetim olarak kırmızı çizgimizdir."

"VATANDAŞLARIMIZA ÇOK BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR"

"Vatandaşlarımız ekonomik kaygıları da göz önüne alarak maalesef çoğu zaman uzun ömür sunmayan ürünlere yönelim göstermektedir. Bu ürünler kısa sürede, belki 1 yıl belki de 2 yıl gibi bir süre içerisinde problemler ortaya çıkarmakta ve tüketicilerimiz ekonomik kayıplarla karşılaşmaktadır.

TİCARET BAKANLIĞINA ÇAĞRI

"Örneğin bir koltuk takımının ya da bir yatak odasının bir evde değişim süresi 15 yıldan aşağıda bir sürede olmamalıdır. Bu tarz kalitesiz tüketim maalesef kumaşın süngerin ağacın ve bir sürü ek ürünün hızla heba olmasına sebep olmaktadır. Üretici firmaların Ar-Ge çalışmalarını çok daha iyi bir şekilde profesyonel bir ekiple gerçekleştirerek daha kaliteli ürünlerle halka hitap etmesi gerekmektedir. Ayrıca tüketicilere daha kaliteli ürünler sunabilmek için ihtiyacımız olan hammaddelerdeki fiyat artışının önüne geçilmesi için Ticaret Bakanlığımızın da bir an önce desteklerini beklemekteyiz."