MKK ve Arjantin Merkezi Saklama Kuruluşu Arasında İşbirliği Anlaşması

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Arjantin Merkezi Saklama Kuruluşu (Caja de Valores) ile Mutabakat Zaptı (Memorandum of Understanding-MoU) imzalandığını duyurdu.

MKK'den yapılan açıklamaya göre Merkezi Kayıt Kuruluşu, Arjantin Merkezi Saklama Kuruluşu ile mutabakat zaptı imzaladı. Dünya Merkezi Saklama Kuruluşları Forumu'nun 25. Toplantısı (WFC25) kapsamında Kazakistan Almatı'da gerçekleşen imza töreninde, MKK Genel Müdürü Ekrem Arıkan ve Caja de Valores Genel Müdürü Alejandro Santiago Berney hazır bulundu.

Karşılıklı işbirliği, bilgi aktarımı, teknoloji transferi ve deneyim paylaşımlarının gerçekleştirilmesini hedefleyen mutabakat zaptı ile Arjantin ve Türkiye sermaye piyasaları arasında entegrasyonun artırılması amaçlanıyor.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen MKK Genel Müdürü Arıkan, mutabakat zaptı imzalamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sermaye piyasalarımızın güçlü altyapısına, ülkemize en uzak coğrafyalardan Güney Amerika'dan dahi ilgi duyulmasına mutluyuz. MKK olarak birçok ülke ve yabancı finans kuruluşu ile çeşitli işbirlikleri geliştiriyoruz. Sunduğumuz ürün ve hizmetler yurt dışında bilinir hale geliyor. Bunun en güncel örneklerinden biri, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) yakın zamanda Elektronik Genel Kurul Sistemimizi (e-GKS) dünyada örnek uygulamalardan biri olarak göstermiş olmasıdır."

Arıkan, bu mutabakat zaptının Amerika kıtasındaki bir merkezi saklama kuruluşu ile MKK arasında imzalanan ilk anlaşma olduğuna dikkati çekerek, MKK'nin bir finansal altyapı kuruluşu olarak sunduğu kurumsal yönetim hizmetlerine duyulan ilginin önemli olduğunu vurguladı.