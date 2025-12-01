Haberler

MKE, Dünyanın En Büyük 100 Savunma Şirketi Listesine Girdi
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), SIPRI tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Büyük 100 Savunma Şirketi' listesinde 93'üncü sırada yer aldı. Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki yükselişi devam ediyor.

TÜRKİYE'nin öncü savunma sanayi kuruluşlarından Makine ve Kimya Endüstrisi ( Mke ), tarihinde ilk kez Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) hazırladığı 'Dünyanın En Büyük 100 Savunma Şirketi' listesinde 93'üncü sırada yer aldı.

Mke'den yapılan yazılı açıklamaya göre; bir önceki yıl listede 102'nci sırada bulunan Mke, bu yıl hazırlanan listede 9 sıra birden yükselerek 93'üncü sırada yer aldı. SIPRI tarafından hazırlanan raporda Mke'nin silah ve askeri hizmet satış gelirleri 2024'te 1,21 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu başarıyla MKE 'Dünyanın En Büyük 100 Savunma Sanayii Şirketi' ligine ilk kez adını yazdırmış oldu. Geçtiğimiz aylarda yayımlanan 'Defense News Top 100' listesinden sonra SIPRI listesinde de ilk yüze giren MKE, başarısını küresel arenada bir kez daha tescillemiş oldu.

Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, uluslararası iş ortaklarına verimli ve yerli ürünler sunan MKE, ileri mühendislik kabiliyetleri, engin tecrübesi ve yüksek teknolojiye dayalı ürün portföyüyle küresel savunma sanayi sahnesinde Türkiye'nin yükselişine önemli katkılar sağlamayı sürdürüyor. MKE gibi öncü kuruluşlarıyla milli ve bağımsız savunma sanayi hedefine doğru kararlılıkla ilerleyen Türkiye, her geçen yıl küresel savunma pazarında söz sahibi ülkeler arasında yerini giderek sağlamlaştırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
