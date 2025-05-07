Mitsubishi Electric, Go Digital Türkiye Fuarı'nda Dijitalleşme Çözümlerini Tanıtacak

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri, Go Digital Türkiye Fuarı'nda endüstriyel dijitalleşme alanındaki yenilikçi ürün ve çözümlerini ziyaretçilerle buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, otomasyon konsept ve çözümleriyle?işletmeleri geleceğe taşımayı hedefleyen Mitsubishi Electric Türkiye, dijital dönüşümde öncü teknolojilerini tanıtmak ve üretim süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik çözümlerini paylaşmak amacıyla Bursa'da 8-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek fuarda sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Servo Motion ve PLC Ürün Müdürü Ali Kıbrıslı, fuarda "Fabrikalarda Dijitalleşme Çözümleri" başlıklı konferans çerçevesinde gerçekleştireceği sunumda, üretim hatlarında veri analizi yöntemlerinin kullanımına, bu yöntemlerin üretim verimliliğine katkılarına ve firmalarının bu alandaki yazılımsal ve donanımsal çözümlerine değinecek.

Mitsubishi Electric Türkiye'nin bölgedeki fabrika otomasyon sistem entegratörlerinden BDK Otomasyon da fuarda yerini alarak, "RV-5AS-D" robot sistemini, "Poko Yoke" standını ve "ICONICS SCADA" çözümünü ziyaretçilerin beğenisine sunacak. ICONICS SCADA teknolojisi, profesyonel ekran üzerinden gerçekleştirilecek demoyla dijital izleme ve kontrol teknolojilerinin saha uygulamalarındaki etkinliğini katılımcılara deneyimleme fırsatı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Genel Müdürü Nurettin Geçgel, fuarda fabrikaların dijitalleşme sürecine yön veren teknolojilerini, sektör profesyonelleriyle buluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Geçgel, "Bursa, sanayi gücü açısından bizim için stratejik öneme sahip şehirlerden biri. Yalnızca ticari faaliyetlerimizle değil, uzun yıllardır devam eden üniversite ürün bağışlarımızla da genç nesillerin nitelikli eğitim almasına destek oluyor, bu sayede Bursa'nın eğitim altyapısına da katkı sağlamayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sanayi 4.0"ın temel taşlarını oluşturan veri analitiği, yapay zeka ve akıllı otomasyon çözümleriyle, üretimde verimliliği artırmayı hedeflediklerini aktaran Geçgel, "Go Digital gibi etkinlikler, sektörün dönüşümüne hız kazandırıyor. Biz de Mitsubishi Electric Türkiye olarak bu dönüşümde önemli bir rol üstlenmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.