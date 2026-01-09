Haberler

Misyon Bank'ta üst düzey atama

Misyon Yatırım Bankası Genel Müdürlüğü'ne Muhammet Mustafa Cerit atandı. Banka, stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda üst yönetiminde bu değişikliği gerçekleştirdi. Cerit'in bankacılık ve teknoloji alanındaki tecrübesiyle Misyon Bank'ın büyümesine katkı sağlaması bekleniyor.

Misyon Yatırım Bankası AŞ Genel Müdürlüğü'ne, Bankanın Yönetim Kurulu kararıyla Muhammet Mustafa Cerit atandı.

Misyon Bank'tan yapılan açıklamaya göre, Banka, stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda üst yönetimde değişikliğe gitti. Bu kapsamda yönetim kurulunun 25 Aralık 2025 tarihli kararıyla Muhammet Mustafa Cerit'in Misyon Bank Genel Müdürü olarak atanmasına karar verildi.

Açıklamada atamaya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Misyon Bank Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, "Sektörümüzün önde gelen isimlerinden Sayın Muhammet Cerit'in regülasyon, teknoloji ve bankacılık alanlarındaki derin tecrübesiyle Misyon Bank'ın stratejik hedeflerine güçlü bir ivme kazandıracağına inanıyoruz. Sayın Cerit'e yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, 2021'de kurulan Misyon Bank, yatırım bankacılığı, saklama bankacılığı ve dijital varlıklar alanlarını stratejik iş kolları olarak konumlandırırken, bu alanlarda teknoloji ve regülasyon odağında sürdürülebilir büyüme hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

Söz konusu atamayla Misyon Bank, dijital finans alanındaki konumunu güçlendirmeyi, operasyonel yetkinliğini artırmayı ve yatırım bankacılığı odağındaki stratejik önceliklerini kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyor.

Muhammet Mustafa Cerit kimdir?

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 2000'de mezun olan Muhammet Mustafa Cerit, 2006'da aynı üniversitenin İşletme Bölümü'nde tezli yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen Marmara Üniversitesi'nde Bankacılık Doktorası yapmakta olan Cerit, evli ve üç çocuk babası.

Kariyerine 2001'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) uzman yardımcısı olarak başlayan Cerit, 2012'den itibaren daire başkanı, 2016'da itibaren ise başkan yardımcısı olarak görev aldı. Kurumun görev alanına giren finansal kuruluşlara ilişkin süreçlerde çeşitli yöneticilik sorumlulukları üstlendi.

Misyon Yatırım Bankası'nda Bilgi Sistemleri ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak 2022'den itibaren görev alan Cerit, saklama hizmetleri başta olmak üzere operasyonel ve teknolojik dönüşüm projelerine liderlik etti.

Aynı zamanda yatırım teknolojileri alanındaki Misyon Finansal Teknolojiler AŞ'de yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak görev yaptı.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
