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Mısır ile Eritre, deniz taşımacılığı işbirliği anlaşması imzaladı

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Mısır ile Eritre arasında deniz taşımacılığı alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma, lojistik bağlantıların güçlendirilmesi, ticaret ve yatırım hareketliliğinin desteklenmesi ile ekonomik işbirliğinin geliştirilmesini hedefliyor.

Mısır ile Eritre arasında deniz taşımacılığı alanında işbirliği anlaşması imzalandı.

Mısır Başbakanlığı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Mısır ile Eritre arasında deniz taşımacılığı alanında işbirliği anlaşmasının imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın iki ülke arasındaki lojistik bağlantıların güçlendirilmesi, ticaret ve yatırım hareketliliğinin desteklenmesi ile ekonomik ve kalkınma alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.

Anlaşmanın, iki ülke arasında yeni ekonomik fırsatlar oluşturmasının ve ortak kalkınma projelerine katkı sağlamasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Esat Fırat
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