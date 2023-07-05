Mısır, Norveçli bir şirketle rüzgar enerjisi santrali inşası için anlaşma imzaladı

Mısır hükümeti, Norveçli Scatec ASA Şirketi ile 5 gigavat üretim kapasiteli ve 5 milyar dolar yatırım maliyetli rüzgar enerjisi santrali inşa projesi için anlaşma imzaladı. Proje, Mısır'ın yenilenebilir enerji hedeflerine katkı sağlayacak ve binlerce kişiye istihdam olanağı sunacak.

Mısır hükümeti, rüzgar enerjisi santrali inşası için Norveçli Scatec ASA Şirketi ile anlaşma imzaladı.

Mısır Başbakanlığı, Mısır Elektrik ve Enerji Bakanlığı ile Norveçli Scatec ASA Şirketi arasında yapılan anlaşma sonrası yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, anlaşma kapsamında hükümetin 5 gigavat üretim kapasiteli ve 5 milyar dolar yatırım maliyetli rüzgar enerjisi santrali inşa projesi için Norveçli şirkete Suhac kentinde arazi tahsis edeceği belirtildi.

Projenin Mısır'ın 2030 yılı itibarıyla kurulu enerjisinin yüzde 42'sini yenilenebilir enerjiden elde etme hedefini gerçekleştirmeye katkı sunacağı ifade edildi.

İmza töreninde konuşan Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, ülkesinin enerji arzı kaynaklarının çeşitlendirilmesiyle yenilenebilir enerji kapasitesini artırmayı amaçladığını kaydetti.

Projenin, daimi olarak 300 kişiye, inşa sürecinde ise yaklaşık 8 bin kişiye istihdam sağlayacağı aktarıldı.