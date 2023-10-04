Mısır, İsrail'den doğal gaz ithalatında artış yaşandığını duyurdu

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarık el-Molla, İsrail'den ithal edilen doğal gaz miktarında yüzde 40 artış olduğunu ve önümüzdeki süreçte yüzde 30'luk bir artışın daha beklendiğini açıkladı.

Mısır, Ocak 2021'den bu yana İsrail'den ithal edilen doğal gaz miktarında yüzde 40 artış yaşandığını, önümüzdeki süreçte yüzde 30'luk bir artışın daha beklendiğini duyurdu.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarık el-Molla, Abu Dabi'de düzenlenen "ADIPEC 2023" sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkesinin doğal gaz üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mısır, İsrail ve Avrupa Birliği (AB) gaz anlaşması dolayısıyla İsrail'den ithal edilen doğal gaz miktarında Ocak 2021'den bu yana yüzde 40'lık bir artış olduğunu kaydeden Bakan Molla, ihracat amacıyla önümüzdeki süreçte İsrail'den doğal gaz ithalatında yüzde 30'luk bir atışın daha olacağını söyledi.

Molla, Mısır'ın günlük doğal gaz üretim kapasitesinin 6 milyar fit küp olduğunu belirterek, bu oranların yıl sonuna kadar istikrarlı olmasının, şirketlerin sahalara yönelik geliştirme çalışmaları yürütmesi ve üretim hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığına bağlı olduğunu ifade etti.

Bakan Molla ayrıca, Mısır Doğal Gaz Holding'in (EGAS) öncülüğündeki Mısırlı özel şirketlerin, Filistinli taraflarla ortak bir şekilde "Gazze Marine" doğal gaz sahasını geliştirme projesini 2 yıldan daha az bir sürede tamamlayacağını sözlerine ekledi.

Mısır, İsrail ve Avrupa Birliği (AB) arasında 15 Haziran 2022'de, Rusya'ya olan doğal gaz bağımlılığının azaltılması kapsamında Avrupa'ya gaz arzının artırılmasına yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.