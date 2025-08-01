Mısır Fiyatları Üreticiyi Zor Durumda Bıraktı

Mısır Fiyatları Üreticiyi Zor Durumda Bıraktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, mısır alım fiyatlarının açıklanmamasının çiftçileri belirsizlik içinde bıraktığını vurguladı. Doğan, mısır fiyatlarının en az 13,50 TL olarak belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, mısır fiyatlarının açıklamasının üreticinin emeğini korumak için hayati önem taşıdığını söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2025 yılı mısır alım fiyatlarının henüz açıklanmamış olmasına dikkat çekerek, hasadın başlamasına günler kala çiftçilerin belirsizlik yaşadığını ve bu durumun üreticileri zor durumda bıraktığını ifade etti. Doğan, Çukurova'nın Türkiye'nin en önemli mısır üretim merkezlerinden biri olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl aşırı sıcaklar ve su stresi nedeniyle bölgemizde yüzde 25'e varan verim kaybı yaşandı. Bu yıl ise hava şartları daha elverişli olmasına rağmen su kaynaklarında yaşanan daralma nedeniyle bazı bölgelerde altı sulama yerine dört veya beş sulama yapılabildi. Bu durum özellikle kıraç arazilere ve sahile yakın alanlarda ürünün daha erken olgunlaşmasına yol açtı ve hasat yer yer başlamış durumda. Önümüzdeki hafta ise ovanın birçok noktasında yoğun biçimde hasat başlayacak."

"Kilogram başına en az 13,50 TL olarak belirlenmeli"

Başkan Doğan, çiftçilerin üretim maliyetlerinin çok yüksek olduğunun altını çizerek, "Çiftçimiz zaten borç yükü altında ve girdi maliyetleri artmış durumda. TMO'nun gecikmeden fiyat açıklaması, üreticimizin emeğini korumak için hayati önem taşımaktadır. Bu yıl mısır alım fiyatının, buğdayda olduğu gibi kilogram başına en az 13,50 TL olarak belirlenmesini talep ediyoruz. Fiyatların geç açıklanması, üreticiyi tüccara mahkum edecek ve çiftçimizin emeği karşılıksız kalacaktır. Tarımsal üretimde stratejik önemi büyük olan Çukurova'da bu yıl mısır ekim alanları geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 40 arttı, verimde ise geçen yıla kıyasla kayıp beklemiyoruz. Bölgemiz Türkiye'nin mısır arz güvenliğinde kritik bir role sahiptir. Üreticimizin emeğinin karşılığını alması, ülke tarımının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

Doğan, yetkililere çağrısında, hasadın başlayacağını ancak üreticinin belirsizlik içinde olduğunu söyleyerek, en kısa sürede mısır alım fiyatının açıklanmasını istedi. Doğan, "Çiftçimizin alın teri karşılıksız kalmamalıdır" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı! 60 yıldır sektördeler

Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, 'Hamdolsun' diyen esnafa kızdı

Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özel, "Hamdolsun" diyen esnafa kızdı
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı

4 kişinin öldüğü aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
MHP'den 'hasta mahkumlar' için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır

Kimi kastetti? MHP'nin ağır topundan gündem olan çağrı
Ne polis ne de zabıta çare olamadı! Kapıları zorla açıyorlar, para vermeyince...

Kapıları zorla açıyorlar, para vermeyen araç sahiplerini...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ın içler acısı halini en iyi özetleyen an

Beşiktaş'ın içler acısı halini en iyi özetleyen an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.