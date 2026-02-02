Mısır'da "Türkiye–Mısır Oda ve Borsalar İşbirliği Forumu" düzenlendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Mısır Ticaret Odaları Federasyonu (FEDCOC) işbirliğinde Mısır'da "Türkiye–Mısır Oda ve Borsalar İşbirliği Forumu" gerçekleştirildi.

Türkiye ile Mısır arasında bugüne kadar düzenlenen iş toplantıları arasında en geniş katılımlı organizasyonlardan biri olma özelliği taşıyan Forum, Mısır'ın kuzey sahilindeki El-Alemeyn kentinde bulunan Türk Rixos Otel'de yapıldı.

Foruma Türkiye'den yaklaşık 200 ticaret, sanayi ve borsa başkanı ile yetkilisi, Mısır'dan ise 100'ün üzerinde iş dünyası temsilcisi katıldı.

Türkiye heyetine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mısır heyetine de FEDCOC Başkanı Ahmed el-Vekil başkanlık etti.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen de Kahire'den El-Alemeyn'e gelerek foruma iştirak etti.

Forumun açılış konuşmasını yapan Mısır Maliye Bakanı Ahmed Kucuk, ülkede son dönemde olumlu ticari ve ekonomik gelişmeler kaydedildiğini belirterek, Mısır'ın Türk iş insanlarıyla ticari ve ekonomik işbirliğine açık olduğunu vurguladı.

Forumda söz alan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile FEDCOC Başkanı Vekil, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, sanayi ve teknolojik işbirliğinin teşvik edilmesinin önemine işaret ederek, Türkiye ile Mısır'ın gelecek dönemde de birbirlerinin en önemli ticaret ve sanayi ortakları arasında yer almayı sürdüreceğini ifade etti.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Şen ise konuşmasında, Mısır'ın son yıllarda Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi liderliğinde makroekonomik dengeler açısından önemli bir toparlanma sürecine girdiğini ve bugün itibarıyla güçlü bir makroekonomik yapıya sahip olduğunu söyledi.

Şen, Mısır'ın maliye, dış ticaret ve yatırımlar, sanayi, ulaştırma ve uluslararası işbirliği alanlarındaki ekonomik yönetiminin nitelikli ve dışa açık bir yapıda olduğunu belirterek, Türk iş insanlarının Mısır'da siyasi makamlar nezdinde olumlu karşılık bulduğunu ve kendilerine her zaman kapıların açık olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile Mısır arasında gelecek dönemde müteahhitlik, enerji, turizm, ticaret ve ekonomi alanlarının başlıca işbirliği sektörleri olacağını kaydeden Şen, 2025 yılında Mısır'ı ziyaret eden Türk turist sayısının 400 bine yaklaştığını, bu sayının gelecek yıllarda 500 bine ulaşabileceğine inandığını ifade etti.

Şen, Mısırlı turistlerin Türkiye'ye ziyaretlerinin 2022 yılında 350 bin seviyesine ulaştığını hatırlatarak, bu sayının yeniden yakalanmasının mümkün olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Mısır'a gerçekleştirmesi planlanan ziyaret kapsamında bir iş forumu daha düzenleneceğini belirten Şen, söz konusu ziyaretin ticari ve ekonomik heyetlerin katılımıyla Türkiye'den Mısır'a bugüne kadar yapılacak en geniş kapsamlı heyet ziyareti olacağını kaydetti.