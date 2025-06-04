MindHYVE.ai, Nairobi'de Afrika Genel Merkezi Açıyor

MindHYVE.ai, Nairobi'de Afrika Genel Merkezi Açıyor
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Yapay zeka alanında faaliyet gösteren MindHYVE.ai, 2025 yılına kadar Kenya'nın Nairobi kentinde bir Afrika Genel Merkezi açmayı planladığını açıkladı. Şirketin kurucusu Bill Faruki, bu adımın hedefinin yapay zekaya erişimi artırarak global bir vizyon geliştirmek olduğunu belirtti.

Yapay zeka alanında faaliyet gösteren MindHYVE.ai, 2025 yılının dördüncü çeyreğine kadar Kenya'nın Nairobi kentinde bir Afrika Genel Merkezi açmak üzere stratejik gündemini oluşturduğunu duyurdu.

Aracılı yapay zeka alanında faaliyet gösteren MindHYVE.ai, 2025 yılının dördüncü çeyreğine kadar Kenya'nın Nairobi kentinde bir Afrika Genel Merkezi açmak üzere stratejik gündemini oluşturduğunu duyurdu.

MindHYVE.ai Kurucusu ve CEO'su Bill Faruki, "Yapay Zeka gelişmiş ekonomiler için ayrılmış bir ayrıcalık olmamalı. Küresel vizyonumuz, yalnızca performansı optimize etmekle kalmayıp aynı zamanda eşit erişimi de katalize eden akıllı sistemler tasarlamaya odaklanıyor. Nairobi, yetersiz hizmet alan nüfusları akıllı altyapı ile güçlendirme çabalarımızda kritik bir bağlantı noktasıdır" dedi.

Kenya Cumhuriyeti Bilgi, İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanlığı Dijital Ekonomi Sekreteri Mary N. Kerema, "MindHYVE.ai'nin Afrika Genel Merkezini Nairobi'de kurma kararı hem zamanında hem de stratejiktir. Dijital altyapımızı derinleştirmeye ve e-devlet ile akıllı sistemlerin etkisini artırmaya devam ederken, MindHYVE.ai gibi kuruluşlarla ortaklıklar, sağlık ve eğitim gibi kritik sektörlerde inovasyonu hızlandırmak için hayati önem taşıyor. Bu gündemi heyecanla karşılıyor ve kapsayıcı bir dijital ekonomiye yönelik işbirliğine dayalı ilerlemeyi dört gözle bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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