Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor

Almanya'da 16 Ağustos'ta oynanan ve 3,88 milyon Euro isabet eden loto kuponunun talihlisi hala ortaya çıkmadı. Büyük ödülün sahibini bulmak için ise ilan açıldı. İlanda vatandaşlara eski mont ceplerini ve çekmecelerini kontrol etmeleri yönünde çağrı yapıldı.

  • Almanya'nın Krefeld kentinde 16 Ağustos'ta oynanan bir loto kuponundan 3 milyon 877 bin 777 Euro'luk büyük ikramiye aylardır teslim alınmadı.
  • WestLotto, talihliyi bulmak için Krefeld'de 16 Ağustos'ta loto oynayan herkese çekmecelerini ve eski mont ceplerini kontrol etmeleri çağrısı yaptı.
  • Almanya'da 4 Ocak 2025'teki çekilişte 2 milyon 300 bin Euro kazanan bir başka talihli de haftalarca aranmasına rağmen bulunamadı.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Krefeld kentinde 16 Ağustos'ta oynanan bir loto kuponuna çıkan büyük ikramiye aylardır teslim alınmadı.

KAYIP LOTO MİLYONERİ İLANLA ARANIYOR

WestLotto'nun resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruda, talihlinin halen ortaya çıkmadığı ve kazanan kuponun sahibine ulaşabilmek için arama başlatıldığı bildirildi. Loto idaresinin açıklamasına göre 17,85 Euro karşılığında oynanan kupondaki "Spiel 77" ek oyunu büyük ikramiyeyi kazandırdı. Talihliye tam 3 milyon 877 bin 777 Euro ödül çıktı ancak aradan geçen zamana rağmen hiç kimse başvuruda bulunmadı.

"ESKİ MONTLARINIZIN CEPLERİNE BAKIN"

DW Türkçe'nin aktardığına göre, WestLotto yetkilileri, kazanan kişinin büyük ihtimalle durumdan habersiz olduğunu düşünerek Krefeld'de 16 Ağustos'ta loto oynayan herkese çağrıda bulundu. Vatandaşlara; çekmecelerini, eski montlarının ceplerini ve sakladıkları kuponları yeniden kontrol etmeleri hatırlatıldı. Çağrıda, "Belki de altın değerindeki bilet hâlâ bir cebin içinde duruyordur" ifadeleri kullanıldı.

İLK KAYIP TALİHLİ DEĞİL

Almanya'da kayıp talihlilerin aranması yeni değil. 4 Ocak 2025'te yapılan çekilişte 2 milyon 300 bin Euro kazanan bir başka kişinin bulunması için haftalarca anons yapılmış, ancak o talihli de ortaya çıkmamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
