Milyonları ilgilendiriyor: İşte emekliler için masadaki 2 zam senaryosu
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminlerine göre; Ocak 2026'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %7,14 ile %10,56, memurlara ise toplu sözleşme zammına ek olarak %2,04 ile %5,30 arasında enflasyon farkı yansıyacak. Kesin oranlar 3 Ocak 2026'da TÜİK verileriyle netleşecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminleri, Ocak 2026'da milyonlarca memur ve emeklinin alacağı maaş artışlarının ipuçlarını verdi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı projeksiyona göre; 2025 yıl sonu enflasyonu %25 ile %29 arasında değişecek. Bu durum, maaş zammında farklı senaryoları gündeme taşıdı.

EMEKLİLER İÇİN ZAM ORANI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her 6 aylık dönemde yalnızca ikinci yarı enflasyonu kadar zam alıyor. Buna göre:

  • Enflasyon %25 olursa: Zam oranı %7,14
  • Enflasyon %29 olursa: Zam oranı %10,56

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE ENFLASYON FARKI

Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor.

  • %25 enflasyonda: Enflasyon farkı %2,04
  • %29 enflasyonda: Enflasyon farkı %5,30

Memurların Ocak 2026 zammı, toplu sözleşme artışı ile bu farkın birleşiminden oluşacak.

ZAMLAR NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Maaş artışlarının kesinleşmesi için 2025'in ikinci yarısına ait enflasyon verisinin açıklanması beklenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu oranı 3 Ocak 2026'da duyuracak.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Memurların 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin maaş artışlarını belirleyecek toplu sözleşme süreci ise devam ediyor. Memur-Sen taleplerini iletirken, hükümet ilk teklifini açıkladı. Anlaşma sağlanamazsa konu Hakem Kurulu'na taşınacak.

Murat YILDIZ:

Emekliler bu senede birşey beklemeyin. Seçim zamanı gelince her zamanki gibi ağzımıza bir parmak bal sürerler. Bizde sabah ezanı okunurken herkes den önce oy kullanmaya gideriz koşa koşa. Bende emekliyim. Kiramla maaşım aynı

