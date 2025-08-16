Milyonları ilgilendiriyor: İşte emekliler için masadaki 2 zam senaryosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminleri, Ocak 2026'da milyonlarca memur ve emeklinin alacağı maaş artışlarının ipuçlarını verdi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı projeksiyona göre; 2025 yıl sonu enflasyonu %25 ile %29 arasında değişecek. Bu durum, maaş zammında farklı senaryoları gündeme taşıdı.

EMEKLİLER İÇİN ZAM ORANI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her 6 aylık dönemde yalnızca ikinci yarı enflasyonu kadar zam alıyor. Buna göre:

Enflasyon %25 olursa: Zam oranı %7,14

Enflasyon %29 olursa: Zam oranı %10,56

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE ENFLASYON FARKI

Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor.

%25 enflasyonda: Enflasyon farkı %2,04

%29 enflasyonda: Enflasyon farkı %5,30

Memurların Ocak 2026 zammı, toplu sözleşme artışı ile bu farkın birleşiminden oluşacak.

ZAMLAR NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Maaş artışlarının kesinleşmesi için 2025'in ikinci yarısına ait enflasyon verisinin açıklanması beklenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu oranı 3 Ocak 2026'da duyuracak.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Memurların 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin maaş artışlarını belirleyecek toplu sözleşme süreci ise devam ediyor. Memur-Sen taleplerini iletirken, hükümet ilk teklifini açıkladı. Anlaşma sağlanamazsa konu Hakem Kurulu'na taşınacak.