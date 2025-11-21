Haberler

Milyonları ilgilendiriyor! GSS primi iki katına çıktı

Güncelleme:
Genel Sağlık Sigortası'ndaki (GSS) prim oranı artırıldı. Daha önce asgari ücretin yüzde 3 olarak belirlenen GSS primi artık yüzde 6 olarak hesaplanacak. 1 Aralık 2025'te yürürlüğe girecek yeni düzenlemede, Genel Sağlık Sigortası primi 780 liradan 1560 liraya yükseldi. Bu artış geçmiş dönem borcu olanları da etkileyecek.

  • Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim oranı yüzde 3'ten yüzde 6'ya yükseltildi.
  • Yeni prim oranı 1 Aralık 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.
  • GSS prim tutarı yaklaşık 1.560 TL'ye yükselecek.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim oranında milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren önemli bir değişikliğe gidildi.

GSS PRİMİ 2 KATINA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda, uzun süredir yüzde 3 olarak uygulanan GSS prim oranı yüzde 6'ya yükseltildi. Yeni oran 1 Aralık 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

ARTIK BİN 560 TL ÖDENECEK

SGK'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, geliri brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olan kişilerin ödemesi gereken prim, brüt asgari ücretin yüzde 3'ü üzerinden hesaplanıyordu. Bu kapsamda 2025 Ocak ayından itibaren aylık prim tutarı 780,17 TL olarak açıklanmıştı. Prim oranının yüzde 6'ya çıkarılmasıyla birlikte yeni dönemde ödenecek tutar yaklaşık 1.560 TL'ye yükselecek. Karar, GSS borcu bulunan vatandaşların geçmiş borçlarına da önemli ölçüde yansıyacak.

YIL BAŞINDA ASGARİ ÜCRETE GÖRE YENİDEN ARTACAK

Öte yandan, ocak ayında asgari ücrette yapılacak güncellemeyle birlikte GSS kapsamında ödenecek prim tutarı da yeniden belirlenecek.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI NEDİR?

Türkiye'de sağlık hizmetlerine erişimi güvence altına alan Genel Sağlık Sigortası (GSS), herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin sağlık giderlerini karşılamayı hedefliyor. GSS kapsamında prim ödeyen vatandaşlar; muayene, tedavi, ilaç ve benzeri sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Gelire göre belirlenen prim sistemiyle işleyen uygulama, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülüyor.

GSS priminin ödenmesi ile birlikte sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Eğer hanedeki kişi başı gelir brüt asgari ücretin üçte birinden düşük ise GSS primi devlet tarafından karşılanır.

Yorumlar (31)

Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

başka ülkelerde geliri olmayana devlet bakarken bizim ülkemizde vatandaştan prim almadan bakamıyor

Yorum Beğen262
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Senin devletin şu an hasta adam. Nereden tırtıklarım diye oraya buraya saldırıyor

yanıt61
yanıt5
Haber YorumlarıArtist Moruk:

O başka ülke-ler dediğin ülkelerden bir tanesini yaz sanana. Oturduğunuz mahalleden ilçeden ilden kafanızı çıkartıp uzatmamışsınız. Bol keseden atıyorsun

yanıt6
yanıt46
Haber YorumlarıGazi Mustafa Polat:

Serkan kardeş niye gidiyo doğrusöylemek bu ülkeden gitmesinimi gerektiriyor mesala sen biraz at gözlüğününü çıkarsanda baksan daha iyi olur

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıHakan Acar:

Neresinden baksan elinde kalır, geçtim diğer saçmalıkları hani enflasyın %25-30 diyordunuz ücretlere %20-25zam yapcaksınız ama kendi alacaklarınıza gelince %100...yönetici adil olmalı. Halka bu kadar eziyet edilmez. Bir gün hesabını çok ağır verirsiniz kimsenin yanına kar kalmaz..Tabi bu halk için ümidim az ama yine de olmaz diyemiyorum.

Yorum Beğen183
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Çetin:

Allah bizi kötulerin şerrinden korusun amrm

Yorum Beğen146
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbgy8hhy6xr:

Sevinin troller

Yorum Beğen93
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNecati Cevik:

akıllanmazlar cumhuru sevenler.bu noktaya getiren iktidardan iyi yapacak diyenlere rabbim fikir versin.aklı yetseydi zaten bu noktaya getirmezdi diye düşünmeyen insan aklı dengesini bi düşünsün.

yanıt30
yanıt5
Haber YorumlarıArtist Moruk:

Necati memnun değiliz ama memleketi İngiliz aylarına fa teslim etmeyiz angut anla anla

yanıt4
yanıt33
Haber YorumlarıDiyojen Öz:

biz af beklerken. hadda kalkar derken habere bak. yazı yazık

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Tüm 31 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
