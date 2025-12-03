Haberler

Milyonlarca dolarlık satış tamam! Ülker sattı, Koç havada kaptı

Koç Holding iştiraki Tek-Art Marina, Rekabet Kurumu'nun geçtiğimiz ay onay verdiği Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina ile alanda bulunan otellerin satış işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. KAP'a yapılan bildirime göre, eşit ortak olan Ülker'i bünyesinde bulunduran Yıldız Holding A.Ş. ve Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.'ye 78,85'er milyon dolar olmak üzere toplam 157,7 milyon dolar ödeme gerçekleştirildi.

Tek-Art Marina, Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina'yı kapsayan finansal duran varlık ediniminin tamamlandığını duyurdu.

Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, Rekabet Kurumu'nun geçtiğimiz ay verdiği onayın ardından yürütülen görüşmelerin sonuçlandığı ifade edildi.

ÖDEME İKİ ŞİRKETE PAYLAŞILDI

Açıklamada, yapılan toplam 157,7 milyon dolarlık ödemenin yarısının Ülker'in sahibi olduğu Yıldız Holding'e, diğer yarısının ise eşit ortak pozisyonundaki Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.'ye aktarıldığı bildirildi.

OTELLER DE TEK-ART'A GEÇTİ

Devir kapsamında yalnızca iki marina değil, bölgede bulunan otellerin de Tek-Art Marina'ya devredildiği belirtildi. Ancak mevcut kira sözleşmesi nedeniyle otel varlıklarının kullanımının hemen devredilemeyeceği ifade edildi.

KİRA SÖZLEŞMESİ 2026'DA SONLANDIRILACAK

Tek-Art Marina, bölgede faaliyet gösteren otellerin mevcut işletmecisiyle yapılan kira sözleşmesinin 1 Ekim 2026 tarihinde feshedileceğini açıkladı. Böylece otel varlıklarının kullanım hakkı belirtilen tarihten sonra Tek-Art'a geçmiş olacak.

KULLANIM HAKLARI 2073'E KADAR DEVAM EDİYOR

MCI ve RAM şirketlerinin, Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina'nın kara alanlarını 31 Aralık 2033'e, deniz alanlarını ise 1 Nisan 2073'e kadar kullanma hakkına sahip olduğu bilgisi de açıklamada yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
