Milyonlarca dolarlık satış tamam! Ülker sattı, Koç havada kaptı

Tek-Art Marina, Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina'yı kapsayan finansal duran varlık ediniminin tamamlandığını duyurdu.

Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, Rekabet Kurumu'nun geçtiğimiz ay verdiği onayın ardından yürütülen görüşmelerin sonuçlandığı ifade edildi.

ÖDEME İKİ ŞİRKETE PAYLAŞILDI

Açıklamada, yapılan toplam 157,7 milyon dolarlık ödemenin yarısının Ülker'in sahibi olduğu Yıldız Holding'e, diğer yarısının ise eşit ortak pozisyonundaki Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.'ye aktarıldığı bildirildi.

OTELLER DE TEK-ART'A GEÇTİ

Devir kapsamında yalnızca iki marina değil, bölgede bulunan otellerin de Tek-Art Marina'ya devredildiği belirtildi. Ancak mevcut kira sözleşmesi nedeniyle otel varlıklarının kullanımının hemen devredilemeyeceği ifade edildi.

KİRA SÖZLEŞMESİ 2026'DA SONLANDIRILACAK

Tek-Art Marina, bölgede faaliyet gösteren otellerin mevcut işletmecisiyle yapılan kira sözleşmesinin 1 Ekim 2026 tarihinde feshedileceğini açıkladı. Böylece otel varlıklarının kullanım hakkı belirtilen tarihten sonra Tek-Art'a geçmiş olacak.

KULLANIM HAKLARI 2073'E KADAR DEVAM EDİYOR

MCI ve RAM şirketlerinin, Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina'nın kara alanlarını 31 Aralık 2033'e, deniz alanlarını ise 1 Nisan 2073'e kadar kullanma hakkına sahip olduğu bilgisi de açıklamada yer aldı.